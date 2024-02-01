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睽違5年 台南鹿耳門天后宮媽祖換新衣

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
睽違5年，台南安南區鹿耳門天后宮的鎮殿媽、二媽、三媽及兩側宮娥近期全換上新裝，迎接龍年。記者萬于甄／攝影
睽違5年，台南安南區鹿耳門天后宮的鎮殿媽、二媽、三媽及兩側宮娥近期全換上新裝，迎接龍年。記者萬于甄／攝影

睽違5年，台南安南區鹿耳門天后宮的鎮殿媽、二媽、三媽及兩側宮娥近期全換上新裝，迎接龍年，鹿耳門天后宮表示，以往換下的神明衣多半會火化，今年為響應台南400活動，將衣服留下，並籌備首屆天后宮文物特展，屆時可讓信眾近距離一睹媽祖與眾神明們的昔日光彩。

鹿耳門天后宮主委林瑞男表示，天后宮媽祖的神明衣此次由老家在安南區本淵寮的王姓信徒捐獻，其家中也供奉天后宮分靈的媽祖，而今年換新衣的神明包含鎮殿媽、二媽、三媽及兩側宮娥，換衣儀式約歷時3個小時，同時也清洗媽祖帽冠，睽違5年換上新衣，神明都相當開心。

林瑞男也說，鎮殿媽祖金身較大，神明衣高約3.2米、寬約3米，以往換下來的神明衣都會火化，不過今年響應台南400活動，預計重新整理廟內展覽空間，籌辦鹿耳門天后宮文物特展，因此將神明衣保留下來，同時整理出許多神尊的神明衣、帽冠，屆時可讓信眾近距離欣賞。

鹿耳門天后宮提到，鹿耳門天后宮文物特展是廟方300多年來首度籌辦，期間陸續收集許多廟宇的古文物，但因歷經時間洗禮，許多古文物有些風化損壞，因此，希望藉由籌辦文物特展，吸引廟宇文化相關的專家學者，一起協助廟方進行修復工作。

安南區長魏文貴則表示，鹿耳門天后宮的《封印大典》、《迎喜神》是台南市定無形文化資產，天后宮則是北汕尾地區媽祖宮里、鹿耳里的宗教文化信仰中心，更是台灣重要的媽祖信仰圈之一，廟方為迎接甲辰龍年及台南400，今年結合安南信徒共同為媽祖換新衣，儀式莊嚴隆重。

鹿耳門天后宮3日將舉行《封印大典》，9日除夕夜則有一系列守歲《年夜祭》活動，今年廟方也準備2000份媽祖歲錢，將在10日大年初一凌晨子時發放，13日年初四則有《迎喜神》古禮儀式，鹿耳門天后宮歡迎民眾屆時共襄盛舉。

台南安南區鹿耳門天后宮的《封印大典》、《迎喜神》是台南市定無形文化資產，天后宮更是北汕尾地區媽祖宮里、鹿耳里的宗教文化信仰中心。記者萬于甄／攝影
台南安南區鹿耳門天后宮的《封印大典》、《迎喜神》是台南市定無形文化資產，天后宮更是北汕尾地區媽祖宮里、鹿耳里的宗教文化信仰中心。記者萬于甄／攝影
鹿耳門天后宮近期籌辦文物特展，期間陸續收集許多廟宇的古文物，但因歷經時間洗禮，許多古文物有些風化損壞，廟方希望藉由籌辦文物特展，吸引相關專家學者，一起協助修復工作。記者萬于甄／攝影
鹿耳門天后宮近期籌辦文物特展，期間陸續收集許多廟宇的古文物，但因歷經時間洗禮，許多古文物有些風化損壞，廟方希望藉由籌辦文物特展，吸引相關專家學者，一起協助修復工作。記者萬于甄／攝影

天后宮 媽祖 神明

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