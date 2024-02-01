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快速通關變慢速通關？ 外交部：別把護照照片修太美！
農曆春節將至，許多國人計畫利用假期期間出國旅遊，不過外交部表示，近來有民眾反映到機場走e-Gate快速通關，卻變慢速通關。外交部呼籲，民眾護照照片不要修圖修太大，否則機器可能無法比對辨識，造成民眾的不便。
外交部今舉行例行記者會，外交部領事事務局副局長陳尚友在會中指出，現在有很多國人到桃園國際機場利用所謂的快速通關出國，但領務局近期發現有民眾常常反映，在使用快速通關的時候，護照不被接受，反而減慢出關的速度。
他表示，經領務局調查，所了解的情況是，發生問題的護照晶片並沒有問題，真正的問題在於照片，由於申辦護照照片的時候，持照人修片修太多、太過美化，以至於快速通關機器在擷取其人臉特徵的時候，無法進行比對，變成「不快速通關」，造成出國的不便。
陳尚友表示，外交部領事事務局向全國國人同胞呼籲說，假設民眾要申辦護照，不宜把照片修的太過分、太美化。
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