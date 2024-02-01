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國發會撥60億 地方創生助青年就業

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國發會1日在行政院推出「地方創生3.0」，盼擴大協助青年就業與地方發展。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國發會1日在行政院推出「地方創生3.0」，盼擴大協助青年就業與地方發展。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

為了協助青年創業與回鄉發展，國發會1日宣布，將花60億與衛福部、農業部等10個部會推動「地方創生3.0」，希望能培養更多在地青年就業，促進地方產業多元發展，包括漁業、農業與文創等產業。

增加地區青年就業

此次國發會偕同10個部會提出「打造永續共好地方創生計畫（2025-2028年）」，4年期計畫所需經費為60億元，5大重點工作包含培力在地青年、擴增多元途徑、完善基礎建設、促進跨域合作及深化國際連結等。此次是地方創生3.0計畫，經費從1.0使用各部會，到2.0專款專用48億，逐漸擴大地方創生投資。

國發會官員表示，希望引進更多民間企業參與地方創生，目前地方創生累積通過案數從2019年到2020年的68項，逐漸提升到2021到2023年的318項，並透過與教育部、經濟部、原民會與交通部等部會增設青年培力工作站、地創農山漁村發展建設計畫與相關法規鬆綁。

輔導青創法規適應

被問到「新型態地方創生」，還有新創企業在「制度與法規協處」的部分，可能會與現有法規有甚麼衝突？國發會主委高仙桂回應說，由於新創企業關注議題多元，會看各個青創團隊遇到什麼問題，先進行個案式的瞭解，或是透過召開跨部會協調會議，看是要個案性或通案性的處理。

國發會表示，政府推動地方創生已經讓1.1萬青年留鄉或返鄉，增加1.2萬人次工作機會，促進746萬人次觀光人潮與提升地方20億營收。

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新創企業 青年

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