快訊

獨／傳中職開幕賽將在台北大巨蛋舉行 棒球賽事場租價碼曝

避戰天堂或遣返噩夢？反侵略的俄國搖滾天團在泰國被捕

王世堅隔16年回鍋立院 重新過招韓國瑜續「世堅情」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

37歲男練舉重傷腰椎 微創手術解決20年腰痛

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
七賢脊椎外科醫院副院長蘇豐文指出患者椎間盤壓迫處。記者王勇超／翻攝
七賢脊椎外科醫院副院長蘇豐文指出患者椎間盤壓迫處。記者王勇超／翻攝

高雄賴姓男子國中時練舉重傷及腰椎，20年來飽受腰椎神經刺痛，近日甚至腰痛發作倒地，就醫安排磁振造影檢查後，診斷為腰椎及薦椎椎間盤突出與脊椎狹窄，院方以微創手術治療，術後第1天，賴男背部僵硬導致轉動脖子會痛的問題立即改善，術後第4天走路已無腰痛情形。

賴姓男子（37歲）說，為了治療腰椎，曾嘗試過國術館、吃過1包6000元的中藥、昂貴的徒手復健，保守治療10多年未改善，走路超過10分鐘就腰痠，腰痛發作時有如針刺骨般疼痛，約3到6個月發作一次，「過正常人的生活成奢求！」

七賢脊椎外科醫院副院長蘇豐文表示，臨床上椎間盤壓迫程度與患者主觀症狀因人而異，典型表現主要為腰臀痠痛，延伸至腿部痠、麻、痛。案例中的賴姓男子由於舉重傷害後造成腰椎問題，使得背部肌群長期非常僵硬緊繃和疼痛，甚至連豎脊肌都受到影響，因為疼痛而不敢活動，因為不動而更加僵硬，形成反覆惡性循環。

蘇豐文說，豎脊肌是一群位於脊椎兩側深部的肌肉，起始於腰骶部，向上延伸到後頸及上背部，對人體的運動和穩定中扮演著重要的角色，豎脊肌的問題除了造成常見的下背及臀部疼痛以外，對於轉身，甚至頸部轉動都會受到影響。

蘇豐文指出，長時間保持特定姿勢會讓豎脊肌緊繃，引發屁股痛、下背痛等不適。平時可做豎脊肌伸展動作，幫助緩解豎脊肌緊繃。透過伸展讓背部緊繃的狀態好轉後，也要做「肌力訓練」降低未來腰酸背痛復發的機率。

蘇豐文表示，舉重非常看重瞬間爆發力、協調性和靈活度，沒有經過教練專業指導，自己「玩」恐怕會造成無法挽回的傷害，健身對身心健康很有好處，但如果施力不當，就會對人體造成傷害，得不償失，例如在深蹲、硬舉時，腹部前後側的肌肉收縮、施力方式不當，就有可能讓脊椎骨、椎間盤的受力不均，而導致突出，若有身體肌肉骨骼疼痛問題，盡早到脊椎專科醫院請醫師評估，避免進一步惡化。

七賢復健科物理治療師徐子涵示範「豎脊肌伸展動作」。先將雙手手掌和膝蓋著地，肩膀在手腕正上方。吸氣時放鬆，吐氣時收下巴，肚子出力收縮使背往上拱起。停留15秒後慢慢放鬆，重複3-5次。記者王勇超／翻攝
七賢復健科物理治療師徐子涵示範「豎脊肌伸展動作」。先將雙手手掌和膝蓋著地，肩膀在手腕正上方。吸氣時放鬆，吐氣時收下巴，肚子出力收縮使背往上拱起。停留15秒後慢慢放鬆，重複3-5次。記者王勇超／翻攝
七賢復健科物理治療師徐子涵示範「豎脊肌伸展動作」，民眾可將按摩球放在豎脊肌和牆壁之間（需避開脊椎位置），沿著豎脊肌上下找到特別的緊繃的位置做停留並適當加壓，一次20秒，重複3-5次。記者王勇超／翻攝
七賢復健科物理治療師徐子涵示範「豎脊肌伸展動作」，民眾可將按摩球放在豎脊肌和牆壁之間（需避開脊椎位置），沿著豎脊肌上下找到特別的緊繃的位置做停留並適當加壓，一次20秒，重複3-5次。記者王勇超／翻攝

微創手術 背痛 醫師

延伸閱讀

張員瑛「骷髏手臂逆襲」是金剛芭比吧！肌肉線條炸出超驚人　臉和身材完全是2種畫風

籲「油症患者」定期追蹤 專家：外表痤瘡還恐脊椎出問題

骨鬆婦服中藥+針灸舒緩腰痛 醫曝男女補充骨質「最佳時機」

50多歲婦人腰痛、頻尿！竟是罹患「這罕見疾病」 醫師提醒出現3症狀盡早就醫

相關新聞

下周三冷氣團南下 小年夜、除夕各地更濕冷

把握今天好天氣，中央氣象署指出，明起一波微弱東北季風增強，北部局部短暫雨，周日減弱後，下周一起鋒面通過，明顯變天；下周三...

首筆護理夜班獎勵金發出 金額達2.01億396家醫院適用

首筆護理夜班獎勵發出！衛福部健保署已依各醫院去年11月三班護病比及申報資料試算，預先撥付今年1月護理人員夜班獎勵，總金額約2.01億、撥款至396家醫院，預計有逾萬人受惠，實際受惠護理人員數，則由醫院在本月20日前回填完畢，日後則是每月20日填報、月底赴前一個月的獎勵費用。

全面加薪！招新血...東元醫院護理師月薪上看7萬 藥師給百萬年薪

衛福部「三班護病比」新制將於3月1日上路，為鼓勵護理師留任，同時招攬新血加入，新竹縣東元綜合醫院宣布為護理師全面加薪，再...

統聯、北客「南港-花蓮」線即起聯合排班 每日班次砍半

客運業疫後人力不足問題仍未解決，加上不少中長途路線載客率不佳，統聯客運及台北客運宣布，即日起「南港-花蓮」路線實施聯合排...

北市計程車費率春節加30元 商圈停車最高每小時60元

春節連假將至，台北市交通局祭出春節前、返鄉、假期和收假4階段疏運政策，包括調整號誌、交通管制、大眾運輸班次加密與調度、加...

首例人類感染H10N5在陸 安徽、浙江旅遊建議維持2級

中國大陸出現新型A型流感（H10N5）人類感染病例，並且同時感染季節性流感H3N2。疾管署發言人羅一鈞表示，該案例為全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。