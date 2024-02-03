眼睛又乾又痛！這6情況恐是乾眼症徵兆千萬別忽視



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「乾眼症徵兆」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的乾眼症徵兆排行。

現代生活中，人們與手機、電腦等3C產品密不可分，卻也讓「乾眼症」逐漸成為常見的文明病之一。除了眼睛感到乾澀外，當出現灼熱、疲倦感，甚至異常的淚水分泌時，都有可能是乾眼症的警訊。我們本次便針對「乾眼症徵兆」進行觀測，一起來看看乾眼症有哪些常見的症狀，以幫助我們及早發現及早治療吧！

不只乾癢！淚液多也是常見徵兆 網籲眼睛常疲勞酸澀需留意乾眼症可能

不只乾癢！淚液多也是常見徵兆 網籲眼睛常疲勞酸澀需留意乾眼症可能 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「乾眼症徵兆」相關話題的討論，可以發現「視力模糊」、「淚液多」皆是網友經常提及的症狀。當眼睛表面的淚液分泌不穩定，不論是過多或過少，都可能影響到光線折射，引起視力模糊。

有網友提到自己就是「因隱形眼鏡戴太久，導致乾眼」，指出時常超時配戴隱形眼鏡，便可能會使眼睛表面過度乾燥，進而刺激到神經、導致淚液過度分泌，造成視野模糊，讓有乾眼煩惱的民眾表示「嚴重到似乎24小時一直流淚！」，深受眼睛嚴重不適與視力不良所困擾，直呼痛苦。

而容易感到「眼睛疲勞」也是不少網友點出的乾眼症徵兆之一。當眼睛常感到疲倦、酸澀，甚至感覺睜不太開眼、想睡覺時，很有可能就是乾眼症的前兆。

有人就發文分享「我每天的閱讀量非常大，看書看電腦滑手機，常覺得眼睛用久了會酸會乾」，找醫師診斷後竟發現是「嚴重乾眼」，引起網友關注，有人建議「點日本高級的眼藥水和用熱毛巾熱敷眼睛來舒緩眼的疲勞」，也有人說可以「多吃一些花青素、維生素C比較高的補品，比如智利酒果、藍莓、櫻桃之類的」，指出除了可試著透過熱敷讓眼部放鬆，多補充葉黃素、花青素等能有效改善眼睛疲勞的營養素也有幫助。

不過也有醫師提醒，「日常照護就要做好，才能舒適一整天」，認為比起事後治療，平日就做好眼部養護更重要。

另外，乾眼症也容易出現如畏光、怕風等「對外界刺激敏感」的反應。不穩定的淚液薄膜，也可能提高眼睛對環境的敏感度，進而引起不適，像是有民眾表示自己因為乾眼症而有畏光反應，常常「很想把眼睛閉上」，並提醒有同樣困擾的網友，除了尋求專業眼科醫生的診斷與治療外，也需「自己調整作息＋運動」，才是「治本」的不二法門。

乾眼症的症狀剛出現時往往容易被忽視，但若長期不予理會，對眼睛的傷害恐不斷提升，除了長時間感到不適，更可能引發視力問題。因此若你也有以上提及的乾眼症徵兆，別忘了及早尋求專業醫療協助，讓我們抱持正確的護眼觀念，共同守護這扇連接世界的「靈魂之窗」吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「乾眼症徵兆」相關討論則數。

觀測期間：2023/10/21~2024/01/21，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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