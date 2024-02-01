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氣象署1張圖看懂2023年台灣重大氣候事件 睽違4年才有颱風登陸
中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」發表「2023年台灣重大氣候事件」，其中，颱風部分，總共4個侵台颱風，包括杜蘇芮、卡努、海葵、小犬颱風。海葵颱風為2019年的白鹿颱風後再次登陸台灣的颱風，小犬颱風在蘭嶼站測得創站以來最大陣風。
中央氣象署表示，去年全年是歷史紀錄第6暖，11個平地站平均氣溫為歷史排名第6名高溫。雨日則是第4少，11個平地站平均雨日為歷年來第4少。
氣象署表示，春季雨量偏少、雨日最少，11個平地站平均雨量為歷史春季第5少、平均雨日創歷年春季最少。梅雨季雨量偏少至正常、5月和6月氣溫差異大。7月中旬後受低壓帶及颱風影響，部分區域降雨顯著。11月雨量、雨日明顯偏少，日照時數多。
此外，西北太平洋颱風生成數，秋季4個颱風，為1958年以來最少；全年17個颱風，為1958年以來次少。
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