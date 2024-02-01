暖冬蟲害 減產3成 草莓飆破600元

現正值草莓季，不過受到暖冬、病蟲害等影響，今年草莓減產近三成，年前需求高，導致價格飆漲，市場零售價每台斤飆破六百元。農業部農糧署表示，確實今年水果價格普遍都比去年來得高，主要原因是受到去十月小犬颱風影響。

農糧署表示，儘管部分水果價格高漲，盛產水果也很多，包括椪柑、桶柑、棗子、蓮霧等都供應充裕。

受到聖嬰年影響，今年是暖冬，苗栗區農業改良場長呂秀英指出，不少農民提早搶種又施重肥，但因天氣太熱，導致種不出來，部分又受到病蟲害影響減產，影響面積約一百多公頃。

根據北農最新報價，草莓上價每公斤平均四○九元、中價二七六元、下價一四三元，市場零售價每台斤至少五百元，甚至飆破六百元。

農糧署代理署長蘇茂祥說，苗栗大湖地區為國內草莓主要產區，產量占全國八成，但由於草莓植株受到萎凋病及多種病害複合感染，導致產量減少二至三成，未來會加強農民輔導，鼓勵高架栽培管理，提高品質也避免病蟲害。

蘇茂祥表示，受到去年小犬颱風影響，今年春節水果每公斤平均價格為七十元，比起去年高出十元，而盛產期水果如椪柑等柑橘類，每公斤約卅至四十元，過年常見的棗子及蓮霧等供應均充裕。

蔬菜部分，年前每公斤約廿五至卅元，比去年每公斤卅元略低。

漁業署長張致盛說，年節熱門魚種如龍虎斑、白鯧、金鯧等，因反映市場需求，價格略漲百分之五至十，但虱目魚價格比去年略降百分之三，整體價格波動不大。