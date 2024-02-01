跨國3D研究 揪高屏空汙元凶

為了解高屏地區空氣汙染成因及不同環流對空品的影響，環境部與交通部氣候署、美國國家航空暨太空總署（NASA）合作啟動高屏3D空品實驗，透過探空氣球、無人機等方式，取得垂直空間資料，讓空品觀測從過往的2Ｄ點對點的平面資料，改為3D，找出中南部地區空品較差的原因，進而提出防治作為。

中央大學大氣科學系教授王聖翔指出，過去地面觀測，只能看到地面汙染物分布情況，但發現汙染物會傳到更高的地方後，再往下游傳送，配合地形效應、季風、環流效應，會影響到整個更高層，或其他地區汙染的分布。

王聖翔說，本次研究透過無人機掛載吸附大氣樣品的吸附管，觀測測點布滿高屏至台南，總計設置四個探空氣球觀測站、三個無人機觀測站，加上其他單位的協助，可有密集垂直空間資料的取得。

監資司長謝炳輝說明，將利用無人機搭載數個採樣器及吸附管，飛到一定高度，採空氣樣本如PM二點五、臭氧、VOC等作分析，探空氣球則會針對每層的氣象參數、風速、風向等進行觀測，並透過衛星影像還原空氣品質及部分溫室氣體，配合地面資料驗證校準。

中央大學大氣系特聘教授林能暉說明，預計將在今年底前完成包含春季三次密集觀測，探討大氣環流、地形影響空氣原生性及衍生性汙染物的3D分布變化及境外長程傳送影響，解析高屏空汙成因，精進空汙防制策略與行動方案。

環境部長薛富盛表示，這是環境部成立以來最大、深度最深的研究計畫，將在鳳山高中設置NASA的化學、光學及微物理測量測站、楠梓高中設置台大的即時監測站，盼找出中南部地區空品較差的原因，透過法規制定面，配合第二期空汙防制方案，相信對高屏空品改善有效益。