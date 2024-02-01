西班牙浪漫 唐璜門票熱賣

「唐璜」被譽為西方文學史上的「四大不朽人物」之一，是風流著稱的貴族花花公子，周旋在無數貴族婦女之間的好色之徒，更是情聖的代名詞。經典法文音樂劇「唐璜」至今累積超過六十萬人次觀看、原聲帶銷量更突破卅萬張，將在今年迎來首演廿周年紀念。

浮誇的西班牙色彩，充滿男女歡愉的浪漫風情，今年五月一同進戲院欣賞這部歷久不衰的經典巨作。門票現正全面熱賣中，最低優惠八八折。

由聯合數位文創主辦的經典法文音樂劇，今年五月十六日至廿二日分別於高雄衛武營國家歌劇院及台北流行音樂中心演出。最低優惠八八折起，udn售票網（https://reurl.cc/OjWNlv）獨家開賣，或電洽02-2649-1688。