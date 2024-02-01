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歡慶50歲 聯經推中國史套書

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
聯經出版公司今年迎來五十周年社慶，將出版「聯經中國史」套書，邀中研院院士王汎森(右)擔任主編，左為聯經出版發行人林載爵。記者陳宛茜／攝影
聯經出版公司今年迎來五十周年社慶，將出版「聯經中國史」套書，邀中研院院士王汎森(右)擔任主編，左為聯經出版發行人林載爵。記者陳宛茜／攝影

一九七四年創辦的聯經出版公司，將以重要出版計畫慶祝五十周年，首波推出「聯經中國史」套書，邀中研院院士王汎森擔任主編。王汎森表示，二戰後台灣歷史學者在中國史領域發展出獨特的學術風格，如重視非漢族群與非漢字中心的觀點，以及中國大陸與亞洲其他地域互動的關係，希望透過此書統整。

「聯經中國史」共計九冊，邀來中研院史語所研究員黃銘崇撰寫上古史、台師大歷史系教授呂春盛撰寫魏晉南北朝史、台大歷史系退休教授梁庚堯撰寫宋史、暨南國際大學歷史系榮譽教授徐泓撰寫明史等。台北國際書展期間率先出版魏晉南北朝史、近代史等三冊。

王汎森表示，幾年前一位編輯朋友來信提及，台灣很久沒有出版編寫成套的中國斷代史，而這一代歷史教師使用的版本已是一九八○年代的作品。聯經出版發行人林載爵也向他表示，有必要將台灣當代歷史學者累積的中國史成果做一個總整理，促成「聯經中國史」的誕生。

「『聯經中國史』展現台灣歷史學者對中國歷史解釋的獨特性。」林載爵舉例，大家對「五胡亂華」四個字非常熟悉，但若用「非漢族中心」的角度來看，「亂」的觀點就會被質疑。遼金元這三個朝代統轄的多數是漢人，其中不少漢人認同政權且成為統治階級，不能再用「異族政權」概括。

近代史的部分，「聯經中國史」側重中國面對西方的侵略後，如何進入全球體系。林載爵表示，負責撰寫的台師大歷史系教授吳翎君，將中國進入跨國體系的轉變過程寫出來，迥異於過去東西方學者寫中國近代史的寫法。

新課綱顛覆傳統講授中國史的方式，不少歷史教師苦於找不到適合的教材。林載爵表示，「聯經中國史」書寫方式貼近一般大眾及師生，採敘事性的寫作，可作為國中、高中歷史教師的補充教材。

教師 聯經出版 台師大

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