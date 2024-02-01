新冠中重症患者人數 仍持續成長

新冠疫情持續嚴峻，台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，新冠中重症患者人數仍在上升中，六十五歲以上，以及五十至六十四歲等兩大族群最為明顯，在地區方面，則以北北基與中彰投等縣市升幅最高，而醫療資源缺乏的宜花東、桃竹苗地區則死亡率偏高。

在流感方面，陳秀熙表示，近一、二周流感病毒疫情已有減緩趨勢，這是疫情傳播曲線的正常發展；以年齡層區分，六十五歲以上流感患者最多；至於流感重症，則以宜花東及桃竹苗地區比率最高，應與醫療資源較不足有關。

陳秀熙指出，本周新冠中重症個案仍呈上升趨勢，每百萬人約二十六點四人為中重症，死亡則些微下降，每百萬人約一點九人為死亡。死亡率雖逐漸平穩，但慢性病患染疫之後，死亡率仍偏高，而宜花東、桃竹苗等地區死亡率明顯較高。

大部分地區的中重症個案人數皆呈上升趨勢，其中以北北基與中彰投升幅最為明顯。此外，五十至六十四歲族群也呈上升趨勢，陳秀熙分析，此年齡層較多慢性病族群、免疫缺乏族群、洗腎病人，感染之後，容易出現併發症，務必盡快接種疫苗。

陳秀熙表示，新冠病毒變異快速，目前國內主要流行的新冠病毒變異株為ＥＧ．五，占比為百分之四十八，而傳播力較強的ＪＮ．一，占比則來到百分之四十一，ＸＢＢ．一點五變異株占比下降至百分之七。