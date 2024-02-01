聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠中重症患者人數 仍持續成長

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今天分析，新冠中重症患者仍在上升，與慢性病、免疫缺乏等脆弱族群犧牲有關。本報資料照片
台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今天分析，新冠中重症患者仍在上升，與慢性病、免疫缺乏等脆弱族群犧牲有關。本報資料照片

新冠疫情持續嚴峻，台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，新冠中重症患者人數仍在上升中，六十五歲以上，以及五十至六十四歲等兩大族群最為明顯，在地區方面，則以北北基與中彰投等縣市升幅最高，而醫療資源缺乏的宜花東、桃竹苗地區則死亡率偏高。

在流感方面，陳秀熙表示，近一、二周流感病毒疫情已有減緩趨勢，這是疫情傳播曲線的正常發展；以年齡層區分，六十五歲以上流感患者最多；至於流感重症，則以宜花東及桃竹苗地區比率最高，應與醫療資源較不足有關。

陳秀熙指出，本周新冠中重症個案仍呈上升趨勢，每百萬人約二十六點四人為中重症，死亡則些微下降，每百萬人約一點九人為死亡。死亡率雖逐漸平穩，但慢性病患染疫之後，死亡率仍偏高，而宜花東、桃竹苗等地區死亡率明顯較高。

大部分地區的中重症個案人數皆呈上升趨勢，其中以北北基與中彰投升幅最為明顯。此外，五十至六十四歲族群也呈上升趨勢，陳秀熙分析，此年齡層較多慢性病族群、免疫缺乏族群、洗腎病人，感染之後，容易出現併發症，務必盡快接種疫苗。

陳秀熙表示，新冠病毒變異快速，目前國內主要流行的新冠病毒變異株為ＥＧ．五，占比為百分之四十八，而傳播力較強的ＪＮ．一，占比則來到百分之四十一，ＸＢＢ．一點五變異株占比下降至百分之七。

陳秀熙 流感病毒 死亡率

延伸閱讀

新冠疫情將達高峰 專家示警「1年齡層」死亡率升：脆弱族群較多

呼吸道疫情近10年次高 苗栗4醫院連假增加33診次特別門診

本周恐迎疫情雙高峰！台中單周流感添1死、1.5萬人就診

雲林縣一月新冠重症逾百位 送滴雞精催長輩接種疫苗

相關新聞

食品廣告去年違規罰2.9億 新制再加重

衛福部去年共取締裁處七四七二件違規食品廣告，金額達二億九一三九萬，但不肖業者仍以身試法，件數及金額逐年增加；為此，食藥署...

新冠中重症患者人數 仍持續成長

新冠疫情持續嚴峻，台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，新冠中重症患者人數仍在上升中，六十五歲以上，以...

試管嬰兒之父 曾啟瑞：盼開放代孕

卅二歲謝小姐因罹患子宮內膜癌，被迫切除子宮，失去生育能力，所幸在化療前，先行凍卵，術後至海外透過代理孕母方式，獲得寶寶。...

跨國3D研究 揪高屏空汙元凶

為了解高屏地區空氣汙染成因及不同環流對空品的影響，環境部與交通部氣候署、美國國家航空暨太空總署（NASA）合作啟動高屏3...

歡慶50歲 聯經推中國史套書

一九七四年創辦的聯經出版公司，將以重要出版計畫慶祝五十周年，首波推出「聯經中國史」套書，邀中研院院士王汎森擔任主編。王汎...

暖冬蟲害 減產3成 草莓飆破600元

現正值草莓季，不過受到暖冬、病蟲害等影響，今年草莓減產近三成，年前需求高，導致價格飆漲，市場零售價每台斤飆破六百元。農業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。