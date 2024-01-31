別拿小弟弟開玩笑！壯陽偽藥猖獗 TMPACT發動公民連署

「嚴格把關品質，不走低價，別拿自己的小弟弟開玩笑。」儘管販售未經許可的壯陽藥品，但網購平台業者仍煞有其事地宣稱，保障品質。據統計，我國海關2022年於邊境緝獲仿冒及未經食藥署核准藥品逾5萬件，其中偽藥近6成，以威而鋼、犀利士占大宗。

台灣打擊不法藥物行動聯盟(TMPACT)理事長李建立表示，網路世界什麼都有，幾乎什麼都賣，購物平台或是社群網站一頁式廣告販售偽藥、劣藥，廣告內容超吸睛，且價格便宜，但只要下單購買，常是花錢又傷身。

偽藥、假藥氾濫，囂張程度超乎想像，連中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜也身受其害。

他表示，之前一個不肖網站使用他的照片，打著他的名號，公開促銷壯陽偽藥，為此，到警局報案，光是製作筆錄就花了兩個多小時，前後約花一整天時間，但因該網站設於國外，警方也無能為力，等到網站下架，已是一兩個月後的事情。

黃金舜指出，COVID-19疫情期間網購業績迅速成長，這也使得偽藥、假藥充斥市面，去年食藥署與海關聯手攔下5萬多件違規藥品，大都是國人透過網路平台購買，或親友從國外郵寄回台，其中2.8萬件屬於偽藥、劣藥等非法藥品。

進一步分析違規藥品種類，前3名為壯陽藥、減肥藥、抗生素，而這些非法購物網站大都註冊於巴西、象牙海岸，因為外交關係，我國政府難以追蹤查緝至源頭，束手無策，民眾只能自求多福。

為何壯陽藥物為偽藥大宗？黃金舜表示，依現行規定，威而鋼與犀利士屬於處方用藥，勃起功能障礙男性需先就醫，才能取得藥物，但大部分患者礙於面子，轉而至網路購買，或是選擇壯陽保健食品。

黃金舜提醒，網購藥品來路不明，難以辨識成分，部分減肥藥物含有安非他命，而壯陽藥物含有威而鋼等類似成分，但品質堪慮。長期服用違規藥物、保健食品，恐將傷肝傷腎，以及延誤治療時機。

除了黃金舜之外，部分社區藥師也受害，因為不肖業者架設網站，冒用實體藥局通路，販售壯陽藥物、減肥藥物，民眾下單，服用之後，發現毫無效果，確定偽藥，直接找上藥局，而藥師則是求助無門。

為了讓政府正視偽藥對於國人的傷害，並積極採取行動，台灣打擊不法藥物行動聯盟在內政部公共政策網路參與平台展開連署，提出「加速立法規範，網路廣告平台藥物廣告實名制」、「放寬合法藥商宣導藥品商標辨識的限制」、「加強對民眾宣導進口偽禁假藥可能涉及違反藥事法及商標法」等三大訴求。

李建立表示，民眾服用偽藥，可能衍生出其他疾病，耗費健保資源，還無法申請藥害救濟。再者，正規合法在台設立的藥商，因法規限制，無法透過一般廣告教育民眾如何辨識偽藥，只能眼看著非法偽藥業者繼續橫行無阻。

李建立呼籲，政府應加速立法，放寬合法藥商宣導藥品商標辨識的限制，並推行藥物廣告實名制。至於民眾端，則應透過宣導，提升國人對藥品販售管道的法律認知，瞭解購買及使用偽藥後，所產生的風險及危害。

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