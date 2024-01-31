家長戴兩個口罩防病毒傳播 醫曝這樣做就能降9成風險

現在路過基層診所，總見到診所內外都是等待看病的人潮，四周親朋好友不是罹患流感，就是確診新冠。不少感冒、染疫的家長戴著雙層口罩，不希望把病毒傳給家中的孩子、長輩。基層醫療協會理事長、小兒科醫師林應然表示，其實生病的人及家人若雙方都戴上口罩，就能降低9成傳染及感染風險，建議生病民眾在家應與其他家人保持距離，或請家中長輩、孩童等免疫力不佳者先戴著口罩，避免遭到感染。

林應然說，本周為衛福部疾管署預估的流感、新冠疫情高峰，基層診所收治流感、新冠肺炎病人真的不少，還包括感染腺病毒等，若與新冠疫情前，2019年同一時期，病人數約增加2成，民眾須多提高警覺，應盡速接種疫苗，並勤洗手、戴口罩。

「目前有兩大因素，有助維持流感、新冠疫情，避免突然飆升。」林應然說，首先，本周氣溫回暖，病毒活躍度略為降低；第二、在校學生、學童已開始放寒假，校園感染群聚情形，也可以降低；但隨著周五變天、下周又有冷氣團來襲，以及農曆新年到來，民眾南來北往、家庭群聚，年後疫情仍可能有一高峰，不可輕忽。