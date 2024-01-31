家長戴兩個口罩防病毒傳播 醫曝這樣做就能降9成風險

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
小兒科醫師林應然表示，生病的人及家人若雙方都戴口罩，就能降低9成傳染及感染風險。圖為示意圖。本報資料照片
小兒科醫師林應然表示，生病的人及家人若雙方都戴口罩，就能降低9成傳染及感染風險。圖為示意圖。本報資料照片

現在路過基層診所，總見到診所內外都是等待看病的人潮，四周親朋好友不是罹患流感，就是確診新冠。不少感冒、染疫的家長戴著雙層口罩，不希望把病毒傳給家中的孩子、長輩。基層醫療協會理事長、小兒科醫師林應然表示，其實生病的人及家人若雙方都戴上口罩，就能降低9成傳染及感染風險，建議生病民眾在家應與其他家人保持距離，或請家中長輩、孩童等免疫力不佳者先戴著口罩，避免遭到感染。

林應然說，本周為衛福部疾管署預估的流感、新冠疫情高峰，基層診所收治流感、新冠肺炎病人真的不少，還包括感染腺病毒等，若與新冠疫情前，2019年同一時期，病人數約增加2成，民眾須多提高警覺，應盡速接種疫苗，並勤洗手、戴口罩。

「目前有兩大因素，有助維持流感、新冠疫情，避免突然飆升。」林應然說，首先，本周氣溫回暖，病毒活躍度略為降低；第二、在校學生、學童已開始放寒假，校園感染群聚情形，也可以降低；但隨著周五變天、下周又有冷氣團來襲，以及農曆新年到來，民眾南來北往、家庭群聚，年後疫情仍可能有一高峰，不可輕忽。

疫情 口罩 流感

延伸閱讀

春節要準備哪些日常隨身藥物和保健物品？醫師提醒備藥4重點

本周恐迎疫情雙高峰！台中單周流感添1死、1.5萬人就診

蕭美琴謝票途中確診自曝戴兩層口罩 醫師：戴一層效果較佳

新北男嬰猝死案 口罩恐非主要死因也難器捐 台大兒醫這樣說

相關新聞

周五變天迎雨！下周氣溫「溜滑梯式」驟降 這日迎冷空氣凍到初二

中央氣象署表示，明天各地氣溫仍偏暖，西半部則要留意有霧影響能見度。周五東北季風略增強，迎風面北東地區有雨，周日減弱後，下...

新冠疫情將達高峰 專家示警「1年齡層」死亡率升：脆弱族群較多

衛福部疾管署日前表示，新冠疫情將於本周到達高峰。台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今天分析，新冠中重症患...

健康主題館／春節藥物整備 醫藥包有備無患

● 新冠肺炎、流感預計年後再一波

健康你我他／學會釋懷及放下 接觸大自然紓壓

從小習慣壓抑自己內心的感受，我不知不覺成為和自己失聯的人，生病後才明白疾病是要帶領我穿越層層迷霧找回自己，而健康才是人生...

北榮11道軟軟年菜 老阿祖也吃得下

農曆新年將至，在家家戶戶團圓圍爐的日子，對年長者來說，年夜飯如果不夠軟爛，恐食不下嚥，打壞年節心情。台北榮總營養部特別設...

自體軟骨修復術治膝傷 可望重溫籃球夢

從事室內裝潢的54歲詹先生，年輕時為業餘籃球員，去年5月因長期運動造成膝關節傷害而持續疼痛，連走路都有困難，被診斷為股骨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。