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春節假期往來澎湖增包機 澎縣府在4航空站供候補

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖縣政府春節假期前後，將在4航空站設候補服務櫃台。記者石秀華／攝影
澎湖縣政府春節假期前後，將在4航空站設候補服務櫃台。記者石秀華／攝影

春節連續假期，澎湖縣政府協調民航局及航空公司，加開18班包機疏運往來澎湖及台灣本島旅客過年，澎湖縣旅遊處今天表示，假期前後，將在澎湖及台北、台中、高雄機場設候補櫃台，視機位需求，協調航空公司加開包機或爭取軍機疏運旅客。

澎湖縣旅遊處表示，因應春節假期，縣府與民航局及航空公司協調，決定加開台北往來澎湖10班、台中往來澎湖3班、高雄往來澎湖5班包機，疏運返鄉過年的旅客，由於航空公司機隊調度能量有限，目前無法再增開航班，但依照往年經驗，春節假期疏運尖峰時段，常有旅客買不到機票或臨時須搭機，才計畫在澎湖、台北、台中、高雄航站，設置候補櫃台，服務返鄉過年的旅客。

澎湖縣政府旅遊處今天表示，訂2月7日至9日在台北、台中、高雄3航空站，設置聯合候補櫃台或服務處，2月7日、11日、13日至15日在馬公航空站，設置鄉親服務處，旅遊處將不定時清點實際候補人數，視現場機位需求，協調航空公司加開包機或軍機疏運旅客，請候補旅客勿離開航空站。

澎湖旅遊處提醒，春節假期疏運期間，民眾須在航班起飛前30分鐘抵達機場並完成劃位，否則機位將被取消。如因故無法搭乘原訂航班時，務必通知航空公司取消訂位，並至原開票處辦理退票，維護自身之權益，另搭乘A321、738等機型航班，不受理水產類其他活生動物託運，如有託運寵物需求，應先電洽航空公司確認機型，確保可登機。

澎湖縣 航班

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