聽新聞
test
0:00 / 0:00
指揮中心常客 台大感染症專家李秉穎明天退休 未來動向曝
新冠疫情期間經常以感染症、疫苗專家身份現身指揮中心記者會的台大兒童醫院小兒科主治醫師李秉穎，今天對外公布將於2月1日退休，他在臉書發文表示，「今天是當公務員的最後一天」，並在受訪時透露未來動向，他將持續擔任台大醫院兼任主治醫師，及衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人。
李秉穎表示，自己是因年滿65歲，依台大醫院規定屆齡退休，將改為擔任兼任主治醫師，門診量縮減為每周一診；在ACIP的召集人職務則會持續擔任，不受退休影響。
因酬勞較高，且不受公立醫院退休年齡限制，不少台大醫師退休後選擇轉任私立醫院醫師。李秉穎說，目前並無轉戰私立醫院的計畫，他從民國79年擔任主治醫師開始，就在台大醫院服務，至今已34年，將持續在台大醫院看診。至於何時完全退休、關閉門診，則要看自己的體力、行動力，沒有預設的年齡。
除在醫院任職及擔任ACIP召集人，李秉穎也是台大醫學院小兒科副教授、台灣兒童感染症學會理事長、台灣疫苗推動協會理事長、亞洲鏈球菌預防策略聯盟主席，並曾任亞洲兒童感染症學會主席、台灣兒科醫學會秘書長，深耕兒童、感染症領域。
至於從醫過程中哪個階段印象最深刻？李秉穎自信表示，很難說哪一時段時間印象最為深刻、或最精彩，「我的從醫歷程一直都很精彩。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言