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本周恐迎疫情雙高峰！台中單周流感添1死、1.5萬人就診

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
流感疫情增溫，台中市診所門診量暴增，很多民眾等候看診。記者趙容萱／攝影
流感疫情增溫，台中市診所門診量暴增，很多民眾等候看診。記者趙容萱／攝影

台中市上周類流感就診逾1.5萬人，新增3例流感重症個案，另增1死，為70多歲婦人在本月中旬發燒、意識不清，就醫後因肺炎收治在加護病房，經搶救仍不治；新增新冠併發症76例。

台中市衛生局說明，依據疾管署資料顯示，台中市上周（1月21至1月27日）類流感門診就診人次1萬5116、急診就診917人次；台中上周新增3例流感重症個案以及1例死亡個案，累計自去年10月流感季至1月27日，台中市已有24例流感併發重症，其中3例死亡，目前仍有6人住院治療中。

台中市衛生局指出，疾管署統計，台中上周新增3例流感重症確診個案，分別為70多歲及20多歲2名女性以及1名70多歲男姓，3人皆有慢性疾病史且皆未接種112年季節性流感疫苗，2例於113年1月中因咳嗽、發燒、呼吸喘等症狀就醫，至急診就醫目前收治加護病房治療中。

至於上周新增1流感重症死亡，衛生局指為1名70多歲女性，有糖尿病、心血管疾病史，未規則服藥控制，並未接種2023年度流感疫苗，今年1月中出現發燒、意識不清等情形，就醫後因肺炎收治於加護病房治療，雖經醫護團隊積極救治，仍不幸因肺炎及敗血性休克於上周病逝。

台中市文心森林公園設置公費疫苗接種站，由施勝桓診所承接，服務時間為周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，至2月4日，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等4種疫苗，接受具公費資格的民眾憑健保卡隨到隨打。施勝桓說，近期流感等多病毒流行，提醒民眾打疫苗預防重症，並落實勤洗手、戴口罩的好習慣。

流感疫情增溫，台中市診所門診量暴增，很多民眾等候看診。記者趙容萱／攝影
流感疫情增溫，台中市診所門診量暴增，很多民眾等候看診。記者趙容萱／攝影

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