春節假期勞工出勤工資應加倍發給 雇主違反可罰2~100萬

今年2月9日至12日、也就是除夕至大年初三，屬於法定應放假日。高雄市勞工局表示，雇主應依法給假，如徵得勞工同意於該日出勤，工資應依法加倍發給；如恰逢勞工原排定的例假或休息日時，為避免休假重疊致勞工權益減損，依勞基法施行細則第23-1條規定，雇主應補給1日國定假日。

以行政機關辦公日曆表的連續假期為例，2月10日(初一)及2月11日(初二)恰逢周六、日的休息日與例假，所以調整於2月13日及2月14日補假2日，補假日性質為國定假日；勞雇雙方也可約定於其他日期補假。

勞工局表示，若事業單位因應其行業營運的特性，並非依行政機關辦公日曆表出勤時，雇主仍可與勞工個別約定將國定假日調移至其他工作日實施放假，但必須確實註明放假的日期，讓勞工可知悉自身國定假日的權益。

勞工局長周登春提醒，國定假日屬於勞基法第37條規定「內政部所定應放假之紀念日、節日」的法定假日，如果雇主使勞工於該日出勤，而沒有依法加發工資，將涉違反勞基法第39條規定，該日如果遇到勞工例假、休息日而雇主未依法補假，則可能違反勞基法第37條規定，依法可分別裁罰2萬元至100萬元的罰鍰。民眾有相關出勤管理或工資給付等勞動條件的問題，可洽諮詢服務專線07-8124613分機232~234。