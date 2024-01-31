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晴朗回暖注意空汙、下周變天由北到南轉雨 小年夜到初一最冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地天氣大致穩定，下周會受到鋒面、東北季風影響，天氣變化較大。本報資料照片
今天各地天氣大致穩定，下周會受到鋒面、東北季風影響，天氣變化較大。本報資料照片

今天各地天氣大致穩定，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，因為清晨的輻射冷卻明顯，西半部有局部霧或低雲，不過白天就會逐漸消散，預期白天普遍都是能看到陽光的好天氣。高溫也進一步回升，北部、東北部23-25度，中南部跟花東25-29度，日夜溫差比較大。

而短期內的預報變動不大，李至晟表示，比較明顯的變化還是在周五，北部受到東北季風增強，會有短暫的降溫、降雨，周末又會回歸大致穩定而溫暖的天氣。

空氣品質部分，李至晟說，受到東南風的影響，西半部的風勢都偏弱，除了中南部的空氣品質可能亮橙燈或紅燈，北部的細懸浮微粒也會累積到普通的等級。可望周日發生變化，因為鋒面接近，環境風進一步轉為偏南甚至是西南風，除了海上比較乾淨的空氣移入之外，中南部也因為風速增加，擴散好轉，空品才會有改善的機會。

而下周會受到鋒面、東北季風影響，天氣變化較大。李至晟表示，首先是下周一鋒面通過，由北到南轉為短暫雨的天氣，隨後東北季風漸進式地增強，氣溫又會一天天地往下掉，目前預測氣溫最低點可能落在小年夜到初一，有很大的機率會達到冷氣團或是以上的等級。

另外，他說，華南雲雨區也可能在小年夜前後報到，目前預測年前很有可能又會經歷一段濕冷的天氣。後期冷空氣跟水氣都有減弱或減少的趨勢，不過時間就更久了。詳細的情況還是要等到下周才會比較明朗。

小年夜 天氣動態

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