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國民年金給付調升 172萬人受惠

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
1月起，國民年金6項年金給付金額調增，調幅7.34%創歷來最高，調增後的年金給付將在2月底首次入帳，約172萬人可受惠。聯合報系資料照
1月起，國民年金6項年金給付金額調增，調幅7.34%創歷來最高，調增後的年金給付將在2月底首次入帳，約172萬人可受惠。聯合報系資料照

一月起，國民年金六項年金給付金額調增，調幅百分之七點三四，創歷來最高。勞保局表示，調增後的年金給付將於二月底首次入帳，約一七二萬人受惠。

勞保局國民年金組長烏惟揚表示，今年起，國民年金老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付基本保障及原住民給付等四項，由三七二二元調增為四○四九元，這四項年金每月增加二七七元。

身心障礙年金給付基本保障及身心障礙基本保證年金，則由五○六五元調增為五四三七元，每月增加三七二元。

烏惟揚說，據統計，這次受惠最多是領取老年年金Ａ式，約一一三萬人，第二多是老年基本保證年金的卅八萬人，身心障礙年金約八千人、遺屬年金十四萬六千人、身心障基本保障年金一萬八千人，原住民給付則有四萬四千人。

烏惟揚說，今年剛好遇到閏年，身心障礙、老年、遺屬年金、身心障礙基本保障會遲至二月廿九日發放，老年基本保證年金和原住民給付則提早到廿三日發，至於第一次請領的民眾，勞保局也會用簡訊通知。

原住民 國民年金

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