首間全日型住宿機構 唐氏症基金會導入AI減輕照顧負擔

唐氏症基金會全台共有47個服務據點，提供唐寶寶家庭所需的協助與服務，如今承接了第一間「全日型住宿機構」，預計未來可服務77個需要全日照護的身心障礙及唐氏症家庭。唐氏症基金會董事長林正俠表示，「老了以後孩子沒人照顧」是唐寶寶家長最大的擔憂，基金會承接下第一間的全日照機構，是承諾家長提供「一輩子的服務」重要的一步。

唐氏症基金會成立首家24小時全日型機構「興岩園區」，更導入AI系統，不僅幫助被照顧者也減輕照顧者的負擔。興岩園區是陽明教養院永福之家拆遷期間的中繼服務據點之一；陽明教養院服務對象高達90%為重度以上、需要高度協助者，亦有超過70%生活無法自理，對照顧者來說是非常沉重的壓力，也是全日型身心障礙住宿機構一直沒有辦法找到足額人力的原因。

由於人力的缺乏，AI系統的導入更加重要。林正俠表示，目前園區內AI設備共有安全守護平台、能夠監測睡眠狀態、防護褥瘡、保護脊椎、放鬆肌肉的智慧床墊、「感測裝置」能感知呼吸、離床、跌倒、長時間滯留等異常狀態，即時提醒照顧者，並提供必要協助。

林正俠說，在興岩園區許多的家具就是輔具，也透過符合人體工學的輔助裝置，像是浴室洗手台高度，可依照被照顧者身高差異，自動調整高度，刷牙、洗臉更加安全。讓被照顧者有機會自己來、自己嘗試，增加復能、練習的機會，因此相當感謝照豐證券全額挹注興岩園區運動復能區設備經費。

臺北市立陽明教養院長廖秋芬表示，光是台北市就有12萬身心障礙者，但全台北只有2000多個全日型住宿機構床位，比例遠遠不足夠；許多家長在孩子就讀啟智學校時，就開始排隊希望讓孩子有全日照機構可以去，但同時也面臨人力不足問題，因此AI照護輔具的導入就相當重要。

「我老了之後孩子沒人照顧怎麼辦。」林正俠指出，他女兒今年將滿30歲，不久後就得面對老化，需要更密集的照護服務，因此希望能有個可以交朋友、學習、體驗人生的24小時住宿機構，提供給唐寶寶家庭，讓家長可以放心把孩子交託給他們，是基金會承諾提供一輩子服務重要的一步。