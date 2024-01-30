高雄女白內障開完又長 「這形狀」讓醫師看了歎為觀止

白內障是眾所皆知的眼疾中，會導致失明的可怕疾病，雖經手術治療短時間可治癒，不過，有一定比例患者在術後出現「後白內障」的問題；近期，高雄曲姓女子經白內障手術回診時，左眼人工水晶體竟呈「台灣島」形狀的混濁物，醫師看了笑稱，出現台灣奇蹟！

2020年衛福部統計，國內24萬3567人次接受白內障手術，換算約為18.7萬人，顯見白內障和乾眼症都是國人最常見的眼疾。

白內障形狀百百種，但近期出現另類「愛台灣」眼科案例，達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭說明，日前曲小姐來診間看診，她自前年起左眼視力減退、色調改變、畏光與所見物體有重影現象，直至去年初，每到晚間，症狀加劇，才因此接受診療。

經一系列檢查後發現，曲女的角膜、視網膜與視神經均正常，且雙眼均無近視或遠視，右眼最佳矯正視力為0.9，但詭異的是，左眼的最佳矯正視力卻僅為0.5；此外，在裂隙燈下發現，曲女的水晶體呈現第三級的核硬化，屬須開刀恢復視力的中度白內障。

由於，曲女透過眼藥水數月治療後，症狀並未好轉，於是在醫師安排下，完成左眼白內障手術合併人工水晶體植入；曲女術後左眼視力一度回復裸視0.9，但經數月後，左眼竟再次視力降低，白天看物體猶如毛玻璃或塑膠袋擋在眼前。

經醫師診斷，曲女左眼裸視由0.9降到0.6，就連人工水晶體後方後囊也莫名出現皺褶，而在裂隙燈下，則呈「台灣島」形狀後囊混濁的現象，因此，當天洪啟庭就在診間替曲女完成雅鉻雷射治療。

「整個過程約一分鐘且無疼痛感，不必包紮即可返家。」洪啟庭指出，曲小姐只需平穩端坐在雷射機旁，散瞳後，點些許眼用麻藥，醫師在裂隙燈下瞄準台灣形狀的混濁處，按發雷射震波至後囊組織，經能量吸收後，產生分子快速電離，形成光裂離作用，藉此破壞混濁區域。

曲女隔天回診，左眼視力恢復0.9，且無疼痛與其他不舒服感，而人工水晶體後囊的台灣島圖形，也完全消失，經定期追蹤至今年初，已不再復發。洪啟庭表示，雅鉻雷射治療的特性，就是「後白內障」不會再復發，而絕大部分開完白內障患者，一輩子一眼只接受一次雷射治療。

洪表示，臨床上後囊混濁程度，有薄有厚，有大有小，形狀也千奇百怪，但曲女案例較為特殊，形狀類似「台灣島」病變，不見於世界文獻報告。至於，「後白內障」不同於白內障是水晶體整體混濁，而是手術後人工水晶體後方後囊出現混濁，所以沒有開白內障的病人，是不會有此問題的。

所謂白內障超音波乳化術，是先在水晶體的前囊開個洞，再將成熟的水晶體乳麋化後，吸出震碎的細小水晶體細胞，原先水晶體占住的空間已經空出來，形成一個囊袋，此時再將各種不同功能或種類的水工水晶體，由原先打開的前囊放入囊袋，即是完成手術。

手術中完整保存水晶體後囊極為重要，這層透明的後囊配合人工水晶體，可使術後病人看得更清楚。但縱使有完整後囊，前囊附近與囊袋內，仍有光學顯微鏡難看見的晶體上皮細胞，若往後囊移行並轉化成纖維母細胞與膠原纖維堆積，後囊就會出現珍珠狀、皺摺甚至混濁，呈現「後白內障」的窘況。

經研究，「後白內障」和患者年齡、手術方法、手術前瞳孔散不大、不同的水晶體的材質與設計有關係。若患者本身曾有青光眼、葡萄膜炎或糖尿病病史，更容易增加後白內障的發生機率。

此外，患者年齡平均為52.3至23.1歲，而其發生比例與時間，有不同的結論，其中有研究指出，三成病患於術後會出現後白內障現象，甚至有文獻報告，最快在術後一至兩個月，就會出現。洪啟庭表示，會有不同結論，或許與研究時後白內障的診斷標準不同，且與人種差異有關。