2片甜糕359元？攤商未標價惹議 北市府出手了
有民眾在北市中崙市場購買2片甜糕，沒問價格且分切完成，結帳時竟要價359元，質疑攤商未明確標價，引發討論。北市法務局今赴市場稽查，發現該攤商為流動攤販，今日並無擺攤，已請管理人員轉知甜糕攤販須明確標價，未改善最高裁罰10萬元。
消費者昨在Facebook發文表示，自己在中崙市場買了兩片甜糕，因為沒有問價格且店家已分切完成，後詢問金額要價「359元」而感到後悔，質疑市場攤商未明確標價，影響消費者權益。
北市市場處指出，經查確認販售該甜糕之商家為中崙市場外、位於八德路三段74巷內的流動攤販，為維護消費者權益，市場處於農曆年前將會同消保官稽查，確實要求商家標示價格。
消保官龔千雅說，攤商應清楚揭露商品的價格及計價單位，消費者購買商品前可先詢問價格，如攤商未告知價格且強迫購買，民眾可拒絕，並記下攤位位置及攤名檢舉。
消保官陳盈全表示，今會同市場處查核中崙市場及周遭流動攤販，爭議甜糕攤販係流動攤販，只有星期日會擺攤，該攤位今沒設攤，已請該攤位的出租房東及流動攤販管理人員，轉知甜糕攤販必須明確標示價格及計價方式，並將改善後照片回傳市場處，如仍未改善，將依「消保自治條例」裁罰2至10萬。
陳盈全說，北市府要求市場自治會及攤販管理人員，加強向周遭攤位宣導商品需明確標示價格及計價方式，並持續輔導攤商辦理，以保障消費者權益。
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