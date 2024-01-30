保加利亞、羅馬尼亞入申根區 外交部：停留天數合併算

保加利亞及羅馬尼亞今年3月31日起加入歐洲申根區，外交部表示，未來我國旅客停留這兩國的天數，將與停留歐盟申根區合併計算，每180天停留不超過90天。

羅馬尼亞與保加利亞自今年3月31日起，開始加入申根區，外交部說，我國國人進入歐盟申根區，享有每180天內可停留90天的免簽證待遇，前往非申根區的保加利亞與羅馬尼亞，亦享有每180天停留90天的免簽證待遇。未來，停留這兩國與申根區的日數將合併計算。

外交部指出，自3月31日開始，我國旅客經海空路方式，如搭乘郵輪或航空器等，自申根區進入這兩國，無須再檢查護照及相關證件。停留這兩國的天數，將與停留歐盟申根區合併計算，每180天停留不超過90天，請國人留意。

外交部表示，若國人以陸路方式，如搭乘火車、巴士或小客車等，自申根區前往保、羅兩國，由於目前相關規定尚未針對保、羅兩國陸運開放，國人仍需在入境前，持護照等證件接受身分查驗。將來若開放，將再向國人說明。