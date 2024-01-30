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割喉案、國民法官案 列10大精神健康新聞

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

新北國中生割喉案、國民法官首次審判思覺失調患者殺人案與新北幼兒園餵藥案，都入選「2023全國十大精神健康新聞事件」！精神健康基金會30日公布首次票選十大新聞，該基金會董事長胡海國於記者會表示，醫療體系對社區的精神患者照顧仍然不足，需落實法規與醫療行政措施，才能做有效預防。

10大新聞事件出爐

首度票選十大精神健康新聞事件，從第1名依序為：「新北國中生遭同學割喉不治」、「Metoo事件在台延燒」、「15到30歲族群每人三次免費心理諮商」、「台灣青少年每7年就有1人憂鬱」與「新北市幼兒園疑似餵食幼生安眠藥案，引發全台家長恐慌」。

6到10名則為：「國民法官首次審理思覺失調患者殺人案，判有期徒刑12年」、「諮商心理公會聯合會提出，疫情後大學生憂鬱比例增加」、「歌手李玟輕生」、「國內多所大學開始實施心理假制度」與「國寶級雕刻師朱銘輕生」。

社區患者照顧不足

其中，不少精神健康新聞都與社會事件高度相關，如新北市國中生割喉案。胡海國對此指出，面對有腦功能與精神問題的學生，只運用「轉學、輔導、少年觀護」是不夠且效果不彰的，更應嘗試「非暴力溝通」、「增加人情互動與同理心」等糾正措施，引發正向的腦與精神發展，才能達到預防效果。

針對「思覺失調症病人對別人施暴致死，遭判刑12年」的事件，胡海國表示，社會案件中的思覺失調病患常出現：醫療待遇不完整、精神症狀不穩定、病患出現社會功能下降，病識感不足，加上照顧者欠缺對病治的照顧，僅將病患關在家中等狀況，加重了病患的症狀，進而造成極端嚴重的暴力行為。

他指出，該事件顯示了我國精神醫療措施對社區病患的照顧明顯不足，需落實《精神衛生法》到精神醫療行政措施，使社會大眾態度調整，才能做有效地預防，目前衛福部心健司也努力落實每30萬人口設置一個配置有精神醫療團隊的心理衛生中心計畫，可以正面期待。

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患者 國民法官

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