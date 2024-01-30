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癌藥、罕藥等11項藥品健保擴大給付 逾萬名病友受惠

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署今公布新增3項癌藥、3項罕藥，以及其他新藥5項、擴增藥品7項納入健保給付，包含早期乳癌、晚期或轉移性三陰性乳癌等。健保署醫審及藥材組長黃育文表示，預計藥費高達57億元，超過1.4萬名病友受惠。示意圖／聯合報系資料照
健保署今公布新增3項癌藥、3項罕藥，以及其他新藥5項、擴增藥品7項納入健保給付，包含早期乳癌、晚期或轉移性三陰性乳癌等。健保署醫審及藥材組長黃育文表示，預計藥費高達57億元，超過1.4萬名病友受惠。示意圖／聯合報系資料照

健保署今公布新增3項癌藥、3項罕藥，以及其他新藥5項、擴增藥品7項納入健保給付，包含早期乳癌、晚期或轉移性三陰性乳癌等。健保署醫審及藥材組長黃育文表示，預計藥費高達57億元，超過1.4萬名病友受惠。

黃育文指出，健保12月藥物共擬會議同意收載較多藥品，希望提供病友團體、癌友等更多支持，本次總共收載11項新藥及7項藥品擴增給付規定，最快在今年2月起陸續生效，可以嘉惠1萬4554位病友。

黃育文說，本次會議同意收載含abemaciclib成分新癌藥（捷癌寧），有效降低早期乳癌病友30%以上復發風險，人年藥費75萬元；同時收載不限有無BRCA基因突變之三陰性乳癌患者均可使用之含sacituzumab govitecan成分標靶藥物（拓達維），人年藥費121萬元，可延長整體存活期約5.4個月。此外，本次也收載治療「瀰漫性大型B細胞淋巴瘤」含polatuzumab vedotin成分新藥（保癌寧），讓無法使用CAR-T細胞治療之癌友，有另一個藥品可選用。

在擴增給付藥品部分，黃育文說，同意含dabrafenibb（泰伏樂）及trametinib（麥欣霓） 成分藥品併用治療晚期非小細胞肺癌，整體存活期約18.2個月，人年藥費183萬元。再者，obinutuzumab成分藥品（癌即瓦）用於治療淋巴球性白血病，可延長無惡化存活期約13.2個月，人年藥費72萬元。

此外，有2項癌藥因廠商同意降價擴增給付範圍，包含治療卵巢、輸卵管或腹膜癌之含bevacizumab成分藥品（癌思停、艾法施等藥品）及治療具有17p缺失的CLL之含ibrutinib成分藥品（億珂），人年藥費189萬元。

在罕病用藥可近性上，健保署同意用於Dravet症候群癲癇發作輔助治療的含stiripentol（戴克癲）及含cannabidiol（大麻二酚）成分藥品，其中含cannabidiol（大麻二酚）成分藥品亦可用於結節硬化症癲癇發作輔助治療。另，針對過去長期困擾乾癬病患的反覆發作問題，本次通過含apremilast成分口服錠劑（歐泰樂） ，相較於傳統全身性治療，無明顯肝腎毒性，安全性較高，提供病友用藥選擇。

黃育文表示，為接軌國際治療指引，朝向早期治療及前線治療，通過多項新藥納入健保給付和擴增給付。從去年至今年2月已經公告生效的總共有66件，其中新藥37件、擴增給付29件；其中新藥中癌症10件、罕藥12件，其他新藥15件。

健保針對11項新藥及7項藥品擴增給付規定。圖／健保署
健保針對11項新藥及7項藥品擴增給付規定。圖／健保署

健保署 乳癌 淋巴

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