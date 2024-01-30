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國人每年剩食廚餘等同1000座玉山 國健署籲掌握1原則

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署長吳昭軍（右３）說，許多天然食材的莖、葉、果皮、種籽等部位也有其營養價值，像是南瓜籽就是很好的堅果。記者鄒尚謙／攝影
國健署長吳昭軍（右３）說，許多天然食材的莖、葉、果皮、種籽等部位也有其營養價值，像是南瓜籽就是很好的堅果。記者鄒尚謙／攝影

農曆春節將至，家家戶戶圍爐，飯桌上豐盛的年菜讓人食指大動，即使全家共食也無法一餐解決，常出現過度採買的浪費。國健署社區健康組長李嘉慧表示，台灣每年剩食廚餘平均約62.2萬公噸，相當於1000座玉山的高度。國健署長吳昭軍建議，許多天然食材各部位其實都可以食用，像是南瓜的種籽就是很好的堅果類食物，富含營養又可以減少料理時的廚餘產生。

根據聯合國環境署2021年發表的「糧食浪費指數報告」中提到，全球每年浪費近10億噸食物，造成高達約44億噸的碳排放量，相當於1億輛汽車繞行台灣環島海岸線320圈所產生的碳排放量。

李嘉慧表示，環境部2012至2021年統計調查顯示，台灣來自家庭、餐廳、農產品、商品剩食所產生的廚餘回收量，每年平均約達到62.2萬公噸，約需要414.6萬個高1公尺、容量150公升的廚餘桶盛裝，而如果堆疊起來其高度約等於1千座玉山最高峰。

吳昭軍說，許多天然食材的莖、葉、果皮、種籽等部位也有其營養價值，例如：南瓜的種籽就是很好的堅果類食物，富含鋅、鎂、維生素E、不飽和脂肪酸等；食材中容易被丟棄的大白菜外葉、花椰菜葉、梗(皮)，也含有膳食纖維、維生素、礦物質、抗氧化物質。

「全榖和未精製雜糧更是天然食物全利用的好選擇。」吳昭軍表示，糙米比起精製白米含有更多的膳食纖維、維生素B1、維生素E等，這些營養素對於維持身體新陳代謝、減少自由基、提升抵抗力等都很有幫助。因此發揮巧思將食材入菜，不僅美味依舊，還能攝取多元營養素，知食惜食更是減少廚餘的好方法之一。

營養師楊哲雄表示，白蘿蔔整根連皮都可以食用，別小看辛辣的「蘿蔔皮」除富含維生素C，還富含十字花科蔬菜特有的異硫氰酸酯類物質，具極佳的抗氧化能力。另外一般都當廚餘丟掉的「蘿蔔葉」則富含β-胡蘿蔔素及鈣、鐵等營養。

台中寧菠小館主廚鄧玲如示範菜色，蘿蔔糕製作時，可帶皮洗淨刨絲後，加糖烹炒去除外皮辛辣味，再充分與米漿混合，就可製作出美味不變的好彩頭蘿蔔糕。「蘿蔔葉」則可稍加醃成雪裡紅，與豆干、杏鮑菇等食材一起包入水餃皮，就是一道好吃又圓滿的「招財納福金元寶」。

國健署提醒，民眾年節採買前不妨先列好清單，才適量購買避免浪費。多選擇有產銷履歷的在地農產品，並充分清洗吃得安全有保障。善用天然食材各部位再搭配「我的餐盤」均衡飲食原則，讓廚餘減量，營養加分。此外別忘了春節期間邀約親朋好友出外走春、拜年，或利用散步或是騎腳踏車等方式，增加身體活動量，消耗年節過度攝取的熱量。

廚餘 食材 國健署

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