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2歲童氣喘發作半天才送急診 醫評估需插管送PICU…卻被家長1句話激怒

聯合新聞網／ 綜合報導
日前彰化有一名兩歲女童，氣喘發作大半天後才被家長送醫治療。當醫生說明女童血氧不穩定需要插管時，家長僅回應「她每次感冒都這樣」，讓人相當無言。 示意圖／ingimage
日前彰化有一名兩歲女童，氣喘發作大半天後才被家長送醫治療。當醫生說明女童血氧不穩定需要插管時，家長僅回應「她每次感冒都這樣」，讓人相當無言。 示意圖／ingimage

日前寒流發威，前往門診報到的病患人數也有增加。彰化一名兩歲女童在10度寒冬的深夜裡被救護車送往醫院急診室，血氧濃度降到87%，當醫師告訴家長女童狀況不佳需要插管時，女童的母親卻不緊張也不徬徨的說「她每次感冒都這樣」，讓醫師相當無奈，只好以行動代替言語，出動整個醫療團隊奮力搶救。

彰化秀傳醫院急診兒科醫師黃士倫近日在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」分享一個個案，指出在某夜清晨，接到值班護理師來電，表示有個小孩很喘、情況不太對勁，黃士倫聽到後趕緊從溫暖被窩跳起來，衝往急診室檢傷。他發現小女孩咻咻的喘鳴聲「不用聽診器都可以感受到」，且不解為何女童下午就開始喘氣，卻等到半夜才被送進醫院，送醫時血氧濃度僅剩87%。

黃士倫很生氣地向女童母親表示女童的「狀況不好」，並說明「正常血氧是100%，血氧低於90%狀況又不穩定可能需要插管」。然而家長聽完後既不緊張也不徬徨，只拋下一句「她每次感冒都這樣」，讓黃士倫相當無言，決定動員醫療團隊開始讓女童吸入支氣管擴張劑、打點滴給類固醇治療、戴上氧氣罩、照X光、抽血等。

然而即使經過一連串的治療，小女孩的面罩氧氣仍處在10L／min，血氧仍落在93-95%，未恢復到100%，於是黃士倫再度跟家長討論是否要讓女童住進加護病房。基於院內的兒童加護病房PICU已經滿床，只好以時速120公里的速度，把女童轉到尚有PICU病床的彰濱秀傳分院。

黃士倫說，所幸女童送往彰濱秀傳後，血氧回到100%生命徵象穩定，自己也可以放下心中的大石頭。隔天早上他又打電話給彰濱PICU詢問孩子的狀況，得知「挺穩定的孩子很爭氣，沒有插管平安下莊」。他說，「拯救危及的小生命就是我們的使命」，也呼籲民眾在天氣冷熱變化劇烈的情況下，有呼吸道敏感的族群，忌吃冰品避免過敏原，並要多曬太陽多運動，以保養身體健康。

寒流 氣喘

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