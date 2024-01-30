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賞櫻快報！淡水天元宮三色櫻盛開 福容飯店專車配套遊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
淡水福容飯店於花季期間推出賞櫻專車。圖/淡水福容提供
淡水福容飯店於花季期間推出賞櫻專車。圖/淡水福容提供

寒流剛走，淡水天元宮櫻花季接力報到。有「全台最美寺廟櫻花」的無極天元宮，整片山頭粉嫩花海，櫻花與寺廟的構圖，具有秒飛日本的美景魅力，年年吸引賞花客排長龍入山來。鄰近的福容大飯店祭出「櫻花假期」，即起至2月2日雙人2天1夜優惠價5,200元，包含泡湯、品茶、賞櫻專車，可省去來回奔波塞車、找不著車位等困擾，吸引不少遊客搶先預訂，住房率提升2～3成。

淡水區無極天元宮是北台灣知名賞櫻景點之一，園內三色櫻盛開，為櫻花季暖身，粉白的吉野櫻花期將晚一個月，不少遊客會趁此時節安排淡水春日賞櫻行程，為開春求得好彩頭。

今年櫻花季活動從2月5日至18日，每日下午4點30分至晚間8點30分在淡水無極天元宮園區點燈開放夜間賞櫻，透過光影投射出光雕效果，浪漫沉浸式的氛圍彷彿置身於櫻花花海。此外，春節期間人潮眾多易塞車，建議搭乘大眾運輸系統前往，可搭捷運至淡水站再轉乘866、875、876、877號公車，或可於捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡金站再轉搭866、875、876、877號公車，均可到達天元宮。最新資訊可至活動官網查詢

福容飯店春節期間推出「龍年如意住房專案」，雙人假期含早餐及午餐12,999元，兩大兩小親子全包假期16,999元，目前僅剩少數房間。淡水漁人碼頭商圈好吃好買，海景咖啡廳、海鮮餐廳、小吃、伴手禮、特賣會等皆備，周邊景點則有幾米遊園車、溜溜帽遊樂場、淡海輕軌自行車秘境等，有時間還能順遊北海岸。相關資訊可查官網

賞花之餘，住一晚、泡暖湯更悠閒。圖/淡水福容提供
賞花之餘，住一晚、泡暖湯更悠閒。圖/淡水福容提供
天元宮櫻花盛開。圖/淡水福容提供
天元宮櫻花盛開。圖/淡水福容提供

櫻花季 淡水 天元宮

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