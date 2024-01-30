高流「金呱閃閃」燈光秀襯托黃小鴨 市集馬戲同步登場

「黃色小鴨」10年後重磅回歸，高雄流行音樂中心今天表示，除規畫每晚6至10點的「金呱閃閃」燈光展演，更精心募集各地美食舉辦特色市集、快閃店，即日起至2月25日活動期間，只除夕公休一天，戶外市集、馬戲快閃同步登場。

高雄市長陳其邁表示，2024高雄燈會以「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」為主題，「黃色小鴨」登陸愛河灣，高雄也運用愛河灣智慧燈光讓高流場域再次化身光影展演舞台，讓到訪高雄燈會者從早到晚都能看見港都不一樣的迷人氛圍。

高雄市文化局長王文翠表示，高流負責規畫設計的「金呱閃閃」燈光展演，延續去年10月「台灣文化科技大會TTXC」燈光動態展演的磅礡氣勢，入夜後不僅黃色小鴨旁的碼頭會亮起應景的黃色燈光，傳遞溫暖港灣景象，也透過黃色光芒烘托溫暖力量。

燈光展演總策畫高流執行長丁度嵐表示，這次展演除港區河岸、高流建築群等化身夢幻光影場景，也將剛啟用不久的「高雄港埠旅運中心」納入光影展演的一部分，在外觀極具特色的旅運中心頂樓設有50盞燈光，向天空延伸的光束，神祕科幻的開合效果，強化地標性，裙樓除了有外打燈光，另有雷射勾勒建築線條。「金呱閃閃」燈光展演即日起至2月25日每天晚間6點起，每隔30分鐘演出一場，最後一場為晚上10點。