未來一周溫暖如春 吳德榮：周五東北風北台微降溫

把握好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，未來一周溫暖如春，但周五有東北風，北台微降溫。

吳德榮指出，今日至周四逐漸轉為「高壓迴流」的型態，風向轉東南風，氣溫逐日漸升，白天「溫暖如春」、早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部及金馬易起霧。今日各地區氣溫：北部14至27度，中部15至28度，南部15至30度，東部15至28度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周五有一小股東北風，影響輕微，北海岸、東半部有局部短暫雨的機率，北台氣溫微降，其他各地仍是穩定偏暖天氣。周六至下周一各地再轉為「溫暖如春」的天氣；各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

至於下一波鋒面及冷空氣，將影響春節前後的天氣，但吳德榮指出，抵達時間及強度，各國模式不一致、且都在大幅調整中，「言之過早」，不如繼續觀察。