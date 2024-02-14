烏魚捕獲銳減／學者：南邊暖水多 烏魚下不來

南部漁民質疑海水升溫造成烏魚不願南下，有海洋學者說，捕撈量確實與水溫有關，「南邊的暖水愈多，烏魚就下不來」，全球暖化是主要因素，盼政府加密監測沿岸到近海環境，及早因應。農業部水產試驗所表示，台灣沿岸發電廠排水影響較局部性，沿岸近海許多風電機組也尚無研究是否會影響到烏魚。

海洋大學海洋資源與環境變遷博士學位學程教授李明安說，捕撈烏魚在文獻上至少三百年歷史，早期福建漁民會到高雄紅毛港等西南沿岸，紮好魚寮等烏魚下來，因為烏魚在冬至前後，會隨著攝氏十九度到廿一度的海水往南方游，東北季風如果夠強，把冷水往南帶下來，烏魚也會一起跟著冷水游到台灣南部海域。

李明安指出，台灣海域表層水溫從一九二○年代逐漸增加，現在比過去十年增加約攝氏一度，平均攝氏廿五、廿六度，南邊較熱、北邊較冷，最近十年大概都屬於高溫期，南邊的暖水愈多，烏魚就下不來。

李明安說，雲林、彰化一代海域有一處水深約五十公尺的「雲彰隆起」，剛好是海流冷、暖水匯集處，如果東北季風夠強，讓冷水像舌頭形狀往南推，越過雲彰隆起，烏魚就會沿冷水下來，這幾年台灣水溫逐漸增溫，導致烏魚的捕獲區從南部一直北移到台中附近，像有一條界線，除非遇到反聖嬰年海水水溫降低，突破暖水層，烏魚才有機會洄游到南部海域。

農業部水產試驗所沿近海資源研究中心副研究員張致銜說，大約廿年前起，台灣捕撈烏魚主要漁場從南部慢慢往北移到中、北部，前兩年南部野生烏魚捕獲量有回升，是因反聖嬰現象造成冬季海流稍變強、變冷一點。

張致銜也說，水試所為了協助漁民捕撈烏魚，廿年來長期監測沿海的水溫動態、海氣象資料及各地漁況，分析預測近期的烏魚群洄游魚場動態，發布「烏魚漁海況速報」，讓抓捕烏魚的漁民做為參考，但烏魚洄游路線主要受大環境的水溫、海流影響。