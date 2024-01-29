國光客運司機駕車中昏迷不治 醫曝大眾駕駛工作3風險

國光客運62歲駕駛黃福能，28日晚間從台北戴客回台中，行經國道一號台中大雅段時身體不適，仍忍痛開到路肩後昏迷，送醫急救仍宣告不治，疑因是心肌梗塞，確定死因還待由檢察官驗屍判定。心臟內科醫師表示，這類駕駛員工作時間長、作息日夜顛倒、駕駛過程身心壓力大等，都可能是導致心血管及腦血管疾病的高風險因子。

國光客運台中站長鄭秀菊說，黃福能擔任國光客運司機20多年，在國光前身台灣汽車客運時代即任司機，可說是老國光人，28日都還曾和他談話，未料竟發生這樣的意外，而黃福能最後仍能強忍痛苦把車開到路邊，算是為乘客盡了最後的一分力氣。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，他的病人中，有不少人是計程車、Uber和大眾交通運輸工具駕駛，他們的工作性質為工作時間長、日夜顛倒，且在整個駕駛過程中，需要全神貫注、一刻都不能鬆懈，無形中對身體產生的壓力會比一般人大，過去就曾碰到公車駕駛開車開到一半，出現胸悶、胸痛的狀況，執勤結束就診後就醫，發現是心肌梗塞，所幸順利救回。

過往對心血管或腦血管疾病的潛在因子，一般會認為年紀大或三高是潛在族群，林謂文表示，其實大眾交通工具的駕駛，容易出現身體過勞、日夜作息顛倒、三餐不定時、心神壓力大等，上述因素導致這些族群，罹患心血管跟腦血管機率也很大。

另外，前幾天寒流來襲，林謂文指出，天氣冷的確也是風險因素之一，加上駕駛員的工作環境是車內，但其實車內外室溫差異不大，長時間暴露在較冷的工作環境下，的確有可能造成腦血管意外發生機率增加。

林謂文說，有些駕駛有抽菸的習慣，或者患者本身有三高病史，除了精神壓力大之外，這些因素都需要預防，「最好的方法當然就是不要生病」，預防勝於治療，提醒民眾要特別注意自己的身體健康，尤其身為大眾交通工具的駕駛，更需要特別注意。

例如航醫就非常嚴格注意機師的心臟健康，林謂文說，這些駕駛的工作內容，會影響許多人的生命安全，更需要注重自身健康，戒除菸酒等不良生活習慣，也要適當放鬆休息、避免過勞，有三高病史或家族史也要特別留意、積極治療，不要因為工作忙碌就忘記吃藥或用餐時間不規律。

林謂文提醒，如果駕駛在執勤中發現身體不舒服，不要硬撐或勉強，如有胸悶、胸痛、喘等不舒服的情況，就要趕快就醫，要比一般人更謹慎、對自己身體狀況有掌握，畢竟倒下會影響很多人的生命安全，勤務結束就盡快就醫，尤其年紀大、過勞值班、作息顛倒等因素，更要就醫。