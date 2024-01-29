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「台灣國際科學展覽會」開幕 211件優勝作品進入決賽

攝影中心／ 即時報導
一年一度的「台灣國際科學展覽會」今天舉行開幕典禮，教育部長潘文忠致詞。記者邱德祥／攝影
一年一度的「台灣國際科學展覽會」今天舉行開幕典禮，教育部長潘文忠致詞。記者邱德祥／攝影

一年一度的「台灣國際科學展覽會」今天舉行開幕典禮，今年包括我國在內共有27個國家或地區630位師生、211件優勝作品進入決賽 ，齊聚國立台灣科學教育館，共築科學夢。

台灣國際科學展覽會今年邁入第22年，除了競賽外，更注重國際間的交流與分享，科教館館長劉火欽表示「今年特地將大會日程從六天延長至九天，讓來自國外的參賽師生能有時間調整時差及欣賞台灣之美，更提前辦理歡迎晚會、規畫文化之旅，此外也精心籌備多項如大師有約講座、教師及學生交流工作坊、科學之旅、文化之夜等活動，希望大家在嚴肅緊湊的比賽之餘，也能盡情交流科學愛好及文化內涵。」

教育部潘文忠也特別出席開幕典禮勉勵參與的青年學子，潘文忠表示台灣的青年科學家們陸續在世界級科技展覽會大放異彩，成績傲視國際，讓世界見證我國中等學校科學教育及科學基礎研究之實力，而這些皆是由歷屆自台灣國際科展選拔出的國手代表國家出征累積的傲人成果。推動優質的科學教育一直是教育部積極努力的目標，透過台灣國際科學展覽競賽之舉行，培養我國學生的世界觀，更是我們積極辦理此一競賽的主要目的，今年很高興參與的國家數創歷年新高，相較去年就增加了6個國家、28位學生、16件作品參賽，顯示台灣國際科學展覽會已成為亞洲最具影響力的科學展覽會之一，期望所有國內外師生都能在這週與各國優秀學生相互交流觀摩，並且持續精進，造福未來。

一年一度的「台灣國際科學展覽會」今天舉行開幕典禮，今年包括我國在內共有27個國家或地區參賽，各國選手在開幕典禮上穿著彩繪的實驗衣走秀，我國選手將中華民國國旗彩繪在背後。記者邱德祥／攝影
一年一度的「台灣國際科學展覽會」今天舉行開幕典禮，今年包括我國在內共有27個國家或地區參賽，各國選手在開幕典禮上穿著彩繪的實驗衣走秀，我國選手將中華民國國旗彩繪在背後。記者邱德祥／攝影
一年一度的「台灣國際科學展覽會」今天舉行開幕典禮，今年包括我國在內共有27個國家或地區參賽，各國選手代表和教育部長潘文忠（中）合影。記者邱德祥／攝影
一年一度的「台灣國際科學展覽會」今天舉行開幕典禮，今年包括我國在內共有27個國家或地區參賽，各國選手代表和教育部長潘文忠（中）合影。記者邱德祥／攝影
一年一度的「台灣國際科學展覽會」今天舉行開幕典禮，科教館館長劉火欽致詞。記者邱德祥／攝影
一年一度的「台灣國際科學展覽會」今天舉行開幕典禮，科教館館長劉火欽致詞。記者邱德祥／攝影
一年一度的「台灣國際科學展覽會」今天舉行開幕典禮，今年包括我國在內共有27個國家或地區參賽，各國選手代表和教育部長潘文忠（中）合影。記者邱德祥／攝影
一年一度的「台灣國際科學展覽會」今天舉行開幕典禮，今年包括我國在內共有27個國家或地區參賽，各國選手代表和教育部長潘文忠（中）合影。記者邱德祥／攝影
一年一度的「台灣國際科學展覽會」今天舉行開幕典禮，今年包括我國在內共有27個國家或地區參賽，各國選手在開幕典禮上穿著彩繪的實驗衣走秀。記者邱德祥／攝影
一年一度的「台灣國際科學展覽會」今天舉行開幕典禮，今年包括我國在內共有27個國家或地區參賽，各國選手在開幕典禮上穿著彩繪的實驗衣走秀。記者邱德祥／攝影

潘文忠 教育部 青年

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