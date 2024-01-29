「台灣國際科學展覽會」開幕 211件優勝作品進入決賽

一年一度的「台灣國際科學展覽會」今天舉行開幕典禮，今年包括我國在內共有27個國家或地區630位師生、211件優勝作品進入決賽 ，齊聚國立台灣科學教育館，共築科學夢。

台灣國際科學展覽會今年邁入第22年，除了競賽外，更注重國際間的交流與分享，科教館館長劉火欽表示「今年特地將大會日程從六天延長至九天，讓來自國外的參賽師生能有時間調整時差及欣賞台灣之美，更提前辦理歡迎晚會、規畫文化之旅，此外也精心籌備多項如大師有約講座、教師及學生交流工作坊、科學之旅、文化之夜等活動，希望大家在嚴肅緊湊的比賽之餘，也能盡情交流科學愛好及文化內涵。」