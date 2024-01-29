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花蓮凌晨地牛翻身連六震 氣象署估3天內有規模3至4餘震
今天凌晨2時至5時，花蓮萬隆鄉一連發生六起有感地震，最大規模5.2、最大震度4。中央氣象署預估，未來3天可能仍有規模3、4左右餘震。
中央氣象署地震報告指出，最大兩起地震均出現在今天凌晨2時11分，分別為規模5.2、最大震度4級、深度5公里與規模4.9、最大震度4級、深度13公里。凌晨2時44分至4時42分間，再發生4起地震，最大規模為4.1、最大震度3級，均為小區域地震。
中央氣象署地震測報中心科長廖哲緯指出，推測地震成因為菲律賓海板塊擠壓所致，板塊在擠壓碰撞過程，不一定馬上釋放完，後續接連數起餘震是常見現象，且平常若有能量釋放，不至於一次累積過多，反而是好的情況。
廖哲緯說，目前仍無法精準預測未來餘震規模，但按照過往經驗，一般來說，若主震規模5.2，可能後續會有規模3、4左右餘震，當然不排除會超過這個數值，台灣為地震好發地區，多留意防震準備，不要過度恐慌。
他指出，根據歷史資料記載，2013年當地也曾發生最大規模6.4地震，深度約15公里，屬淺層地震，代表此處不管是斷層或是本身破裂帶，好發位置就是這個深度。
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