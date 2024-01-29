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健康你我他／運動做好做滿 增體能防跌倒

聯合報／ 文／小可（北市文山）
期待藉著規律運動，增加體能，降低跌倒風險。圖／小可提供
期待藉著規律運動，增加體能，降低跌倒風險。圖／小可提供

我自幼罹患小兒麻痺，股四頭肌完全無力，膝關節提早退化，12年前置換人工膝關節。隨著年歲日增，骨密度流失，多次跌倒骨折。手術後肌肉更為無力，如此惡性循環，影響生活品質至鉅。

退休後，深知健康靠自己。如何增加人工膝關節使用期限？復健科醫師說要提升肌力，為我安排運動治療，由物理治療師針對我的身體狀況設計復健運動，每天在家鍛鍊，每周再校正我偏誤的動作。物理治療師說，動作規律、到位，每天早晚練習兩次，不要間斷，六周後就能提升肌力；如果間斷，得從頭開始，萬一肌肉痠痛，稍微休息，讓乳酸代謝即可。

此外，社區樂齡據點每周規畫延緩失能課程，延聘教練教導學員針對肩頸、手眼協調、核心肌群、手臂、臀部、腿部的伸展、提升肌力、肌耐力、平衡感，與增強心肺功能的運動，共計兩小時。去年我參加課程後，覺得身體較為靈活，不易跌倒。

期待今年每天醒來與睡前，先依照物理治療師教導的動作復健，作為暖身與緩和運動，並持續參加延緩失能課程，每周步行三次，每次一小時。期待藉著規律運動，增加體能，降低跌倒風險，該做的運動做好做滿，年歲增長也能自立自強。

運動 復健

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