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天冷運動須熱身保暖 不能太劇烈

聯合報／ 記者沈能元賴昀岫／台北報導
天冷想運動時，務必做好暖身，且避免過於激烈。圖／123RF
天冷想運動時，務必做好暖身，且避免過於激烈。圖／123RF

接連兩名醫師發生意外，知名皮膚科醫師彭于賓，在大陸上海飯店健身房跑步時，疑似發生急性心肌梗塞猝死。台北榮總骨科忘年會，一名住院醫師在台上表演，突然倒在舞台，緊急送至自家急診，裝上葉克膜。心臟內科醫師提醒，這極可能與天冷有關，想運動時，務必做好暖身，且避免過於激烈。

台北榮總院長陳威明表示，該名住院醫師昏倒後，在場醫護同仁擁上搶救，30分鐘內將醫師送至急診，由於病情危急，裝上葉克膜，全力救治；該醫師當天並沒有喝很多酒，經心導管檢查，該名醫師有先天性心臟問題，目前已排除是心血管問題。

陳威明指出，拚了一整夜，終於把住院醫師搶救回來，目前已經甦醒，四肢正常活動，但心臟問題還需後續的治療。

知名皮膚科醫師彭于賓則是在清晨於健身房使用跑步機時，疑似急性心肌梗塞，不幸猝死。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風說，猝死常見成因包括，心肌梗塞、突發心律不整、主動脈剝離等，均與血壓息息相關；血壓控制不好的人，清晨時容易血壓驟升，引起中風及心臟病。

在運動方面，洪惠風表示，還無運動習慣者應採取漸進式，避免劇烈運動，活動時如出現胸悶、咳嗽等症狀，務必緊急就醫；如已養成規律運動習慣，在活動之前仍需做好暖身，只要發現不對勁，應該積極就醫。

新北市土城醫院急診醫學科主任薛承君表示，冬天寒冷，民眾使用跑步機運動，應注意三大要點，首先，運動前要熱身充足，減輕運動時心臟送出血液的負擔；第二、運動時，需注意身體保暖，避免環境溫度偏低，刺激交感神經，增加心肌梗塞的風險；第三、運動時，千萬不要勉強，如果自覺胸悶、胸痛等身體不適時，立即停止。

薛承君表示，突發性心肌梗塞或猝死，多與心室顫動有關，如至室內健身房運動，應選擇工作人員服務的時段，或同時有其他民眾正在運動，以及備有「自動體外心臟電擊去顫器」（AED）設備的場所，若發生緊急狀況時，可以立即急救。

運動 醫師 健身房

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