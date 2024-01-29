健康主題館／現代人用眼過度 白內障年輕化 小心增失智風險

●長期紫外線曝曬，易視力退化

●糖尿病會加劇眼睛病變，包括白內障

●40歲後，應定期做精密眼睛健檢

長庚紀念醫院眼科部主治醫師鄭毓郡。記者惠弘裕／攝影

「最近看東西常感覺模糊不清，被檢查出有輕度白內障，我才50歲耶！」現代人用眼過度，視力提早老化、退化，白內障有年輕化趨勢。長庚紀念醫院眼科部主治醫師鄭毓郡說，白內障是正常老化的過程，幾乎每個人都會遇到，但如果拖著不治療處理，不僅影響視力和生活，也會增加失智症的風險。

老年眼疾多 影響社交、健康

眼睛疾病是現代人常見的健康問題，尤其上了年紀之後，毛病也愈來愈多，除了會洩露年齡的老花眼，還包括白內障、青光眼、老年性黃斑部病變、乾眼症。這些眼疾讓視力變差，連帶影響社交困難，不想參加團體事務、減少人際互動以及降低運動意願。本身的活動性變差，心情跟著憂鬱，漸漸地對周遭事情漠不關心，原本喜歡的事情也提不起勁。

鄭毓郡表示，視力不好影響的層面很多，當人變得退縮、陷入自我封閉，少了外界的刺激時，認知功能會逐漸衰退，日後發展為失智症的風險也會提高。視力不良是失智的危險因子之一，以好發於55歲以上的白內障為例，國內外的研究指出，接受白內障手術治療後，日後罹患失智症的風險明顯較無手術的患者減少了一半。

做好眼睛保養 每年定期檢查

鄭毓郡強調，民眾平常要做好眼睛保養，預防視力減退及老化。「紫外線」是眼睛視力最大的殺手，也是造成白內障的主要原因，眼睛過度曝曬，會破壞視網膜、眼角膜的健康，患有高度近視（500度以上）的人，得到白內障的機會也高出許多。

一般來說，眼睛從40歲開始老化，慢慢失去調適能力、無法準確地聚焦，如果有高度近視，更要特別注意定期做眼睛健康檢查。眼睛健檢項目，包括基本的視力、眼壓及裂隙燈檢查，另點散瞳劑放大瞳孔做眼底檢查。

白內障不可逆 嚴重需開刀

患有白內障該怎麼辦？鄭毓郡建議，初期可以點眼藥水、配戴眼鏡改善模糊症狀，一定要避免用眼過度、適時補充維生素。白內障不可逆，若視力模糊到影響生活，就需要開刀矯正視力，目前置換人工水晶體手術普及，且人工水晶體選擇多樣化，治療效果不錯。術後仍要維持良好的生活習慣，做好防曬、戒菸、控制血糖，減少發炎反應。