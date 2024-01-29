年貨大街二手菸 議員建議設吸菸區 保障雙方權益

北市迪化年貨大街出現民眾品嘗小吃配二手菸畫面，透過外國友人隨手直播傳播到國際。跨黨派議員要求北市府研議年貨大街禁菸，但是建議要先設吸菸區做為配套，保障吸菸與不吸菸者權益。

北市議員游淑慧表示，年貨大街這種短期、密集人潮的活動應禁菸，因為會有孕婦、小孩在周圍，沒有辦法保持二手菸的安全距離，應該注意「健康距離」。她之前參加活動的時候遇到二手菸只能趕快走開，深以為苦，所以她相當贊成年貨大街等大型活動禁菸，只要市府公告，暫時性規定活動禁止吸菸，出入口立下禁菸牌就可行。

「吸菸的確會影響其他民眾」議員林亮君表示，戶外吸菸雖然不違規，但年貨大街活動特殊、人潮眾多，市府除加強宣導盡量避免二手菸，禁菸之餘也應規畫「特定吸菸區」，讓吸菸者可以有配套遵循，盡量不影響別人。

議員陳怡君說，贊成年貨大街活動時禁菸，但要先設置吸菸區配套，保障雙方人權。

主張吸菸人權的台灣相思草人權促進協會提出「雙贏方案」。創會理事長朱政騏表示，不只年貨大街期間，迪化街平常也有很多人潮與店家，市府可以考慮設置常態的「吸菸管制示範區」，只能在特定吸菸區吞雲吐霧，吸菸區可由商圈與菸商出資，地點與環境做好，既不讓吸菸者感覺被懲罰，也能保障不同需求消費者權益，提升商圈形象。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康