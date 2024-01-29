「菸味比年味重」迪化年貨大街擬禁菸

台北市迪化年貨大街每年吸引大批人潮，但癮君子穿梭人潮吸菸，二手菸隨處飄，遭批「菸味比年味重」。市長蔣萬安昨天宣布，將研議打造全台首處禁菸的年貨大街「無菸示範區」，但衛生局擔心公告程序恐來不及，今年擬先勸導。

年貨大街有許多親子、觀光客到訪，人潮滿滿，但諸多消費者被迫吸二手菸，埋怨「躲都沒地方躲」，許多民代和民眾也紛紛向市府反映，要求改善。

「菸害防制法沒有管制戶外開放空間。」蔣萬安說，迪化年貨大街是開放空間，現行法規沒辦法公告成為禁菸場域，但會請相關局處克服，法規不足部分由北市府補足，以活動限定、期間限定、範圍限定等方式進行，在今年試辦迪化年貨大街為禁菸示範區。他說，相關配套措施、宣導公告及實施的範圍、期間和如何勸導等，已請衛生局、環保局、商業處等研議，希望讓所有採買年貨的人有更好體驗。

北市衛生局健康管理科長林雪蘭表示，菸害防制法規範禁菸場所包含學校、醫療護理機構、行政機關，室外部分則規定圖書館、美術館及其他文化或社會教育機構所在的室外場所，未設吸菸區不得吸菸。年貨大街屬商圈，不在禁菸規範內，設禁菸區須七天前先公告，還有範圍、產權和禁菸標示張貼都要完備，時程上今年實施有一定困難，但會跨局處討論，透過商業處、地方組織張貼禁菸標示、大街勸導。若民眾亂丟菸蒂，環保局可開罰三千六百元到六千元。

北市年貨大街擬全面禁菸，高雄、台南暫不考慮跟進。台南市政府經發局商業科指出，台南近年主要在新化年貨大街供消費者採買年貨，二月二日將登場，因屬戶外街區，原本就無禁菸規定。是否會跟進畫設禁菸示範區？新化區公所表示，暫無相關規畫，但會視民眾反應，若消費者一致認為有禁菸需求，將會討論。

高雄市年貨大街三鳳中街商店街區管委會表示，雖無權懲罰、限制違規吸菸者，但過去制止都會配合熄菸。

高雄市衛生局和管委會宣導「吸菸禮節三不二要」，保障其他人免於菸害的權利；衛生局心衛中心主任蘇淑芳說，曾計畫在六合、新興夜市全面禁菸，但部分商家反對無法推行，如果三鳳中街能達成共識推動無菸區，市府樂觀其成。

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