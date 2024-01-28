鄭文燦、張善政出手 長榮機師春節不罷工了

長榮航空機師原醞釀於春節期間罷工，但機師工會聲明，表示今晚勞資雙方已達成4點協議，並在行政院正式簽約。4點協議包括調漲飛行員正駕駛每月1萬3500元、資深副駕駛每月1萬1000元、副駕駛每月1萬元，且至2026年5月31日為止，不會再針對本次提出的3項議題發動罷工行動。

工會表示，對於勞資雙方最終達成協議，首要歸因於工會（包括長榮分會與非長榮分會）每位會員所展現出的團結與集體意志。此外，工會特別感謝行政院副院長鄭文燦與主管機關勞動部次長王安邦，近日頻繁地積極努力協調勞資雙方進行實質協商，終得於今日促成勞資雙方達成協議。

工會也感謝桃園市勞動局，自工會啟動勞資爭議行為程序後，積極主動協助、協調，並在促成勞資雙方初期協商努力。

參與協調此次罷工案件的市府人士指出，長榮機師醞釀在春節罷工，牽涉層面與範圍極廣，因此對於中央、地方政府與旅遊業者所造成的壓力都相當大。除了勞動部、交通部全力協調之外，桃園市政府勞動局也在過程中積極創造雙方溝通的平台，近一個月以來，主動召開過4次協商處理會議，讓涉及的各方不僅保持溝通管道暢通，更讓壓力能夠適當的舒緩，避免相關談判破局。

據了解，23日晚上，桃園市長張善政更親自致電給長榮航空董事長林寶水，表達希望勞資持續協調，也期待長榮航能正面回應機師工會問題，張善政當時懇切向林寶水分析，長榮除了提出許多數據回應外，應多向機師工會釋出善意，與機師工會對話可更直接針對機師工會訴求，提出實質解決方案或執行窒礙之處，當時也獲得林寶水的善意回應。

市府人士提到，今晚臨時召開協調會議，相關各方決策者都參與，氣氛相當和緩，對於相關決議也都很快達到共識，在各方皆有意讓罷工風波儘速落幕的默契下，終於在春節前拆除炸彈。

勞資雙方達成4點協議包括：