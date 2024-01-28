最強寒流稍歇！明起回暖「這日」轉雨 年前一波冷空氣直逼冷氣團

入冬最強寒流稍歇，中央氣象署表示，今晚至明晨，北海岸、金門仍要留意跌落10度低溫；明天白天起，各地逐日回暖，周三至周四各地高溫逾25度。周五起，東北季風稍增，迎風面水氣增多，北部高溫略降。此外，年前仍有冷空氣報到，強度可能達冷氣團等級，不過因屬後期預報，仍待觀測。

中央氣象署預報員葉致均指出，今晚至明晨，各地仍偏冷，中部以北、東北部低溫13至14度，其他地區15至17度；明天白天起，氣溫明顯回升，北部、東半部高溫20至23度，中南部24至26度，局部地區可達27至28度。

他說，明晨受中層水氣影響，北部、東部、中部地區都有局部降雨；不過，白天起水氣減少，降雨範圍以迎風面為主。周二至周四，天氣穩定，日夜溫差大，僅東半部、恆春半島局部短暫雨，整體水氣減緩。

葉致均說，周三至周四各地高溫皆可達25度以上，中南部局部可能達28至30度，各地低溫約15至18度。周五至周六，東北季風增強，但預估強度不強，北台灣高溫略降至21至22度，桃園以北、東半部有短暫雨。周日東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升。