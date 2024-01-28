快訊

台南最香遶境！60名「舞魅孃」不怕寒流 穿超辣禮服舉旗畫面超吸睛

遭轟閉門拜會是「私設刑堂」 柯文哲：柯建銘也沒有很希望游錫堃當選

曾被譽台版迪士尼！她嘆台灣1遊樂園成「廢墟探險景點」 網陷回憶

最強寒流稍歇！明起回暖「這日」轉雨 年前一波冷空氣直逼冷氣團

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
寒流低溫影響台灣逐漸減弱，今天東北風略增強，迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部短暫雨的機率。中央氣象署預報明天氣溫將逐漸回升。圖為台北民眾週末假期外出逛街。記者林伯東／攝影
寒流低溫影響台灣逐漸減弱，今天東北風略增強，迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部短暫雨的機率。中央氣象署預報明天氣溫將逐漸回升。圖為台北民眾週末假期外出逛街。記者林伯東／攝影

入冬最強寒流稍歇，中央氣象署表示，今晚至明晨，北海岸、金門仍要留意跌落10度低溫；明天白天起，各地逐日回暖，周三至周四各地高溫逾25度。周五起，東北季風稍增，迎風面水氣增多，北部高溫略降。此外，年前仍有冷空氣報到，強度可能達冷氣團等級，不過因屬後期預報，仍待觀測。

中央氣象署預報員葉致均指出，今晚至明晨，各地仍偏冷，中部以北、東北部低溫13至14度，其他地區15至17度；明天白天起，氣溫明顯回升，北部、東半部高溫20至23度，中南部24至26度，局部地區可達27至28度。

他說，明晨受中層水氣影響，北部、東部、中部地區都有局部降雨；不過，白天起水氣減少，降雨範圍以迎風面為主。周二至周四，天氣穩定，日夜溫差大，僅東半部、恆春半島局部短暫雨，整體水氣減緩。

葉致均說，周三至周四各地高溫皆可達25度以上，中南部局部可能達28至30度，各地低溫約15至18度。周五至周六，東北季風增強，但預估強度不強，北台灣高溫略降至21至22度，桃園以北、東半部有短暫雨。周日東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升。

此外，他提醒，周二至周三，西半部有局部霧或低雲影響能見度；周二至周五，馬祖有局部霧或低雲影響能見度。

入冬最強寒流稍歇，中央氣象署表示，今晚至明晨，北海岸、金門仍要留意跌落10度低溫；明天白天起，各地逐日回暖，周三至周四各地高溫逾25度。圖／中央氣象署提供
入冬最強寒流稍歇，中央氣象署表示，今晚至明晨，北海岸、金門仍要留意跌落10度低溫；明天白天起，各地逐日回暖，周三至周四各地高溫逾25度。圖／中央氣象署提供

高溫 東北季風 寒流

延伸閱讀

台南最香遶境！60名「舞魅孃」不怕寒流 穿超辣禮服舉旗畫面超吸睛

寒流29日漸消退 下週高溫飆破25度

氣溫預報有落差 專家：降雨失準最嚴重

蛋價再調漲！寒流發威 雞蛋批發價明天起再漲至52元

相關新聞

新冠、流感疫情雙邁高峰 醫曝3大原因：一現象需特別注意

衛福部疾管署預估本周為新冠、流感疫情高峰。新北市土城醫院急診醫學科主任薛承君表示，近期急診室已湧入非常多上呼吸道感染患者...

籲「油症患者」定期追蹤 專家：外表痤瘡還恐脊椎出問題

油症患者是一種多氯聯苯中毒的狀況，患者早期在外觀上有明顯氯痤瘡、色素沉澱、眼瞼腺分泌過多，在後續也可能造成肝臟、免疫與神...

北榮骨科醫忘年會表演倒地 在場醫護全搶救 院長陳威明證實

台北榮總骨科昨舉辦忘年會，卻傳出一名骨科住院醫師當場昏倒。對此，台北榮總院長陳威明證實，昨天是骨科的忘年會，確實發生一位...

蛋價29日將再漲 天冷產量大減 蛋農早都在調蛋

台北蛋商公會今天宣布明天起蛋價再漲二元，產地價每台斤漲至42.5元、批發價52元，中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍說，天...

新冠流感齊發！ 台大醫揭「免疫竊盜」 1現象不尋常

近期不少民眾陸續傳出新冠肺炎「二確」，或是感染流感等呼吸道疾病，感染科醫師指出，目前新冠等疫苗覆蓋率仍不足，感染後可能導...

春節「男」言之隱 2行為釀攝護腺肥大發作高峰

攝護腺肥大是許多男性的難言之隱，醫師提醒，春節易遇塞車而憋尿，以及感冒長者容易服用含抗組織胺成分藥物，是攝護腺肥大發作高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。