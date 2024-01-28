「油症患者」後遺症傳後代 毒物醫：人體半衰期長達15年

衛福部國健署今年的「油症患者健康檢查」已陸續開始，民眾若符合資格，可由各地衛生單位安排健康檢查。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，台灣油症患者主要來自米糠油汙染事件，該汙染物質在人體內半衰期相當長，高達10至15年，且可能影響到下一代，因此目前仍持續在研究對人體的長期可能影響，建議油症患者定期健檢追蹤。

米糠油事件是台灣民國68年在台中彰化地區，因廠商提煉米糠油在脫臭過程時，以多氯聯苯為熱媒劑，致使熱媒管產生裂隙，導致多氯聯苯及其熱變性物由隙縫滲入米糠油中，發生所謂的多氯聯苯中毒（油症）事件，造成2千多位民眾受害。

顏宗海表示，油症病患不僅容易全身氯痤瘡、頭髮掉落、指甲異常、關節酸痛僵直、肌肉疼痛、頭痛、頭昏、無法入眠、及皮膚紅疹、麻木、癢，長期也容易會有胰臟、腦惡性腫瘤、皮膚黑色素瘤，慢性肝炎等嚴重症狀。

「多氯聯苯人體半衰期長達10年至15年。」顏宗海指出，由於多氯聯苯屬於環境賀爾蒙，對人體的影響甚鉅，且在科學上仍存在許多未知數，對於人體器官的影響、傷害都還無法完全確定。

顏宗海說，米糠油中毒事件的民眾不僅會影響自身，甚至下一代也會受到影響，就像以前美軍在越南使用落葉劑，導致當地下一代居民都出現異常畸胎等等；而米糠油事件後，1979到1992年研究發現，油症病人的下一代發育也會異常，油症母親生的孩子，容易會有成長遲緩，身體畸型，認知功能遲緩，慢性中耳炎及行為異常；青春期後男孩則會有精液各項數據發生異常情形。

顏宗海建議油症患者、下一代都要到醫院進行定期健康檢查，不僅可以即時控制症況，同時也了解自身的健康狀況，更能夠幫助科學界更加了解油症患者可能的疾病，做好醫療預防。