籲「油症患者」定期追蹤 專家：外表痤瘡還恐脊椎出問題

油症患者是一種多氯聯苯中毒的狀況，患者早期在外觀上有明顯氯痤瘡、色素沉澱、眼瞼腺分泌過多，在後續也可能造成肝臟、免疫與神經系統損害等問題。國健署提醒，今年的「油症患者健康檢查」已陸續開始，民眾若符合資格，可由各地衛生單位安排免費簡康檢查。

民國68年在台中彰化地區，因廠商提煉米糠油在脫臭過程時，以多氯聯苯為熱媒劑，致使熱媒管產生裂隙，導致多氯聯苯及其熱變性物由隙縫滲入米糠油中，發生所謂的多氯聯苯中毒（油症）事件，造成2千多名民眾受害。

新生醫護管理專科學校護理科助理教授吳雪菁表示，依據研究結果顯示，多氯聯苯中毒除了早期在外觀上有明顯氯痤瘡、色素沉澱、眼瞼腺分泌過多，在後續也可能造成肝臟、免疫與神經系統損害等問題。

「長期追蹤後發現更多疾病問題。」吳雪菁說，油症患者在長期追蹤後發現還有，慢性肝病、肝硬化、甲狀腺腫、脊椎性疾病、關節炎等等，女性則有月經異常的情形，因此需要每年健康檢查，追蹤自身健康。

吳雪菁提醒，凡持「油症患者就診卡」或已註記油症身分之健保卡就醫，不分科別，皆免收取「門、急診」部分負擔費用，各縣市衛生單位將主動安排至院所進行免費健康檢查，包括成人預防保健服務檢查項目、心電圖、腹部超音波、胸部Ｘ光、C型肝炎病毒抗體檢查、B型肝炎表面抗原及表面抗體檢查、白血球分類、血清生化及糞便潛血免疫分析等檢查。

國健署提醒，衛福部立豐原醫院、彰化基督教醫院於98年12月開辦「油症特別門診」至今皆有提供服務。今年的油症患者通知單已經由地方衛生局、所發送，若有意見或疑問，請電洽詢衛生福利部國民健康署02-25220730；油症患者全人關懷中心0800-580-280；或洽各縣市衛生局油症患者健康照護承辦人。