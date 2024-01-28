NET店封館讓家扶兒少購衣 大學生買給媽媽保暖外套

知名連鎖「NET」服飾品牌捐贈家扶基金會弱勢兒少今年是第15年，北台中家扶中心今年再次受惠80萬元的愛心提貨券，共400名弱勢生領用，NET台中清水店今天封館購衣活動，讓家扶兒少方便挑選喜歡的衣著，營業時間提早；一名大學生拿提貨券幫辛苦的媽媽買一件保暖外套。

今天的購衣現場，讀國小的小廷、小翰兄弟，因為參加學校的桌球社，運動量大，衣物已不及身高與體格的成長速度，媽媽想帶著二名兒子買新衣，貼心的兄弟擔心增加媽媽的經濟負擔，表示衣物尚可穿著，不急買，今天透過NET封館購衣活動，這對兄弟買到自己合適的衣物。

將步入社會的大學生小安，由患有腦瘤、氣喘的媽媽照顧至今，媽媽不畏環境艱辛而外出就業，小安為減輕媽媽的負擔，外出打工賺取生活費，他平時省吃儉用，很少買新衣物，今天活動他幫辛苦的媽媽採買一件保暖的外套，讓媽媽感受到社會企業的溫暖。

北台中家扶中心主任劉正文表示，感謝NET從未間斷對家扶中心弱勢兒少的關心，持續數十年的熱心公益，讓受助家庭們在寒冷的農曆過年前，藉由贊助愛心提貨券、封館購衣活動，溫暖受助家庭親子們的心。