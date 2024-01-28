獨／年味未到、菸味先到！蔣萬安將研議年貨大街禁菸 創全台首例

迪化年貨大街開賣適逢第一個周末假日，台北市長蔣萬安今天下午5時將親自走訪。地方民眾和議員反應，年貨大街二手菸問題嚴重，北市府發言人殷瑋上午轉述，蔣萬安表示，對於民眾、議員提出的意見，北市府會正面看待，接下來將朝向迪化年貨大街「活動限定、期間限定」的禁菸示範區。北市年貨大街若禁菸，可望創下全台首例。

北市衛生局健康管理科長林雪蘭表示，目前菸害防制法規範禁菸場所包含，學校、醫療護理機構、行政機關等，至於室外部分包含圖書館、美術館、及其他文化或社會教育機構所在室外場所，若未設吸菸區不得吸菸。林雪蘭說，年貨大街雖不在規範內，但近日人潮眾多，確實衍生民眾吸二手菸、亂丟菸蒂等相關問題，衛生局也會加強宣導，並與環保局合作加強取締。

菸害防制法第18條規範全面禁菸區，包括各級學校、幼兒園、托嬰中心、居家式托育服務場所及其他供兒童及少年教育或活動為主要目的之場所；圖書館、博物館、美術館及其他文化或社會教育機構所在等室內場所；第19條規範，下列場所除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區者，全面禁止吸菸，包括一、圖書館、博物館、美術館及其他文化或社會教育機構所在之室外場所。二、室外體育場、游泳池或其他供公眾休閒娛樂之室外場所。三、老人福利機構所在之室外場所。四、其他經各級主管機關公告指定之場所及交通工具。

換言之，菸害防制法有限制禁菸區，但無法規範行人吸菸，北市府將朝向「活動限定、期間限定」的年貨大街禁菸方向。身為「三寶爸」的蔣萬安曾為董氏基金會宣傳反菸錄製影片代言，中正紀念堂禁菸議題，蔣萬安也曾邀藝人邰智源擔任拒菸大使，希望將一起將台北市打造成一個「無菸害的城市」。

北市大同區隆和里長沈春華說，她贊成年貨大街與吸菸者分流，即使是戶外，也不能邊走邊抽，與其用「禁菸」，不如說「有效管理二手菸」。像日本東京在部分戶外的人行道也不能抽菸，但是路邊定點設置的吸菸區就很舒適，讓癮君子願意配合在定點吸菸。其實地方上觀察，台灣的吸菸者都算友善，只要配套做得好，大部分都願意配合。

東森新聞主播黃慧婷在粉絲專頁貼文，她昨晚到年貨大街朝聖，「還沒感受到年味，先聞到菸味」，挑選年貨時旁邊不時飄來陣陣菸味，她催促家人趕快逃離現場，但走著走著，迎面而來又是一名男士點起了香菸，一旁民眾開心吃小吃美食，周邊卻不時飄來菸味，只能「吃小吃配二手菸」。

黃慧婷也向身為董氏基金會反菸代言人的台北市長蔣萬安喊話，「能不能把年貨大街也變成禁煙區塊，別讓多數人辦年貨還要忍受煙味。」

黃慧婷表示，年貨大街適合親子同遊，但二手菸危害會影響小朋友健康，「你抽煙有問過旁邊的人的想法嗎？」她最近剛從韓國出遊回來，在華川冰釣活動現場、江原道滑雪場都會特地規畫一處吸菸區，若沒靠近吸菸區，根本是聞不到菸味；就算在日本，也有規畫吸菸區，邊走邊抽煙，真的是對別人影響最大、最糟糕的行為。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康