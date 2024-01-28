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皮膚科名醫晨跑時猝逝 醫提醒：留意「清晨巨浪」發生

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
心臟內科醫師提醒，平常如果沒有運動習慣，應該要漸進式進行。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
心臟內科醫師提醒，平常如果沒有運動習慣，應該要漸進式進行。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

知名皮膚科診所「于賓診所」院長彭于賓，昨傳出逝世消息，當時他正在跑步機上晨跑，被發現時已經倒臥在地，判斷是因心血管疾病去世，不過家屬尚未對外說明。心臟內科醫師指出，最近天氣冷是可能的因素之一，如果平常沒有運動習慣，應該要漸進式進行，也要留意起床後2至6小時，避免「清晨巨浪」發生。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風說，猝死常見的成因為心肌梗塞、突發心律不整、主動脈剝離等，心肌梗塞突然發生時像土石流，血管則如同一條條的公路，血管壁變得愈來愈厚，血管內徑未必會受到影響，所以有62%的男性心機梗塞或猝死，之前沒有任何症狀，女性則為46％。

目前外界尚未得知彭于賓的具體狀況，不過，如單純以心肌梗塞來看的話，洪惠風說，這類個案的風險因子中，年齡是其中一個危險因子，男性45歲以上、女55歲以上或停經後；家族遺傳是第二個危險因子，男性親戚55歲以內心肌梗塞或猝死算危險因子、女性65歲以上；第三個危險因子是抽菸，其他危險因子則包含血壓、血糖、膽固醇，以及體重注意和運動等。

洪惠風表示，「要預防土石流就要做好水土保持」，方法有二，第一為控制好血壓、血糖、膽固醇等「三高」因子、不要抽菸、要規律運動等；另外就是要注意「不要發生颱風」，也就是留意天氣突然變冷或變熱，也要控制情緒，不要生氣或熬夜等。

運動方面，洪惠風說，如果平常沒有規律運動習慣的話，要漸進式進行、避免劇烈運動，如果一直以來跑數公里沒問題，但突然只跑幾百公尺就出現胸悶、咳嗽等蛛絲馬跡，就要趕快就醫，也建議民眾可以養成規律運動習慣，等於每天測試，一旦有異狀可以早點發現並就醫。

除了運動頻率外，還要留意可能發生的「清晨巨浪（morning surge）」，洪惠風說，血壓控制不好的人，容易在清晨時有突然的血壓驟昇，也是最容易產生中風及心臟病的時間點，通常建議起床後2至6小時要特別小心。

洪惠風形容，白天活躍的交感神經，和晚上的副交感神清，會在清晨「交班」，在這段時間等於煞車沒有鬆開就踩油門，心律可能比較難以調解，容易出事；而有些人在睡夢中猝逝，可能與呼吸中止症等部分原因相關；有些肥厚性心肌病變，則好發於運動時，提醒民眾平時就要留意自身狀況。

運動 心肌梗塞

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