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吃美食配二手菸 議員喊話蔣萬安：年貨大街禁菸 北市當「全台示範區」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市迪化年貨大街熱鬧開賣。圖／聯合報系資料照
台北市迪化年貨大街熱鬧開賣。圖／聯合報系資料照

北市迪化年貨大街適逢開幕後第一個周末假日，市長蔣萬安今天下午5時將親自走訪。昨天周六假日，許多家庭扶老攜幼同遊，但記者現場直擊，部分遊客隨地丟垃圾之外，更讓人難以忍受的是四處飄散的二手菸，出現民眾邊吃小吃邊配二手菸的畫面。不僅台灣人來逛，外國友人隨手直播就將年貨大街的「台灣文化」傳播國際。跨黨派議員建議，北市府研議年貨大街應予禁菸，成為「全台示範區」。

國民黨台北市議員游淑慧表示，像年貨大街這種短期、密集人潮的活動應予禁菸，但不是場域、而是活動禁菸，因為相關活動會有孕婦、小孩在周圍，沒有辦法保持二手菸的安全距離，所以應該要注意到「健康距離」。

游淑慧也提到自身經驗指出，之前她參加活動時也遇到過二手菸，她的方法就是只能趕快走開，但她相當贊成年貨大街等大型活動應該要禁菸，但非長態性，不是說走進迪化街就不能抽菸，而是年貨大街期間禁菸，「只要市府公告，暫時性規定活動禁止吸菸，出入口立下禁菸牌就可行」。

民進黨議員林亮君說，雖然戶外吸菸不違規，但年貨大街特殊活動人潮聚集多，吸菸的確會影響其他民眾，市府除加強宣導盡量避免二手菸，禁菸也應規畫「特定吸菸區」，讓吸菸者可以有配套遵循，怎樣可以不用影響到別人。

民進黨台北市議員陳怡君說，她贊成年貨大街活動時禁菸，但要先有設置吸菸區的配套，因抽菸與不菸者都有自有主張人權，要禁菸應該要有配套，尤其店家也希望逛街人潮多，很難管抽不抽菸，應該先給一個配套，再來禁菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台北年貨大街開賣，台北市長蔣萬安（中）昨天到台北後站商圈走街，今天下午也會到迪化年貨大街向商家拜年。記者許正宏／攝影
台北年貨大街開賣，台北市長蔣萬安（中）昨天到台北後站商圈走街，今天下午也會到迪化年貨大街向商家拜年。記者許正宏／攝影
台北年貨大街熱鬧開賣。記者許正宏／攝影
台北年貨大街熱鬧開賣。記者許正宏／攝影
迪化年貨大街開賣，台北市食安官李碧慧與法務局主任消保官楊麗萍日前率隊稽查迪化年貨大街。圖／台北市衛生局提供
迪化年貨大街開賣，台北市食安官李碧慧與法務局主任消保官楊麗萍日前率隊稽查迪化年貨大街。圖／台北市衛生局提供

年貨大街 禁菸 議員

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