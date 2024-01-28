吃美食配二手菸 議員喊話蔣萬安：年貨大街禁菸 北市當「全台示範區」

北市迪化年貨大街適逢開幕後第一個周末假日，市長蔣萬安今天下午5時將親自走訪。昨天周六假日，許多家庭扶老攜幼同遊，但記者現場直擊，部分遊客隨地丟垃圾之外，更讓人難以忍受的是四處飄散的二手菸，出現民眾邊吃小吃邊配二手菸的畫面。不僅台灣人來逛，外國友人隨手直播就將年貨大街的「台灣文化」傳播國際。跨黨派議員建議，北市府研議年貨大街應予禁菸，成為「全台示範區」。

國民黨台北市議員游淑慧表示，像年貨大街這種短期、密集人潮的活動應予禁菸，但不是場域、而是活動禁菸，因為相關活動會有孕婦、小孩在周圍，沒有辦法保持二手菸的安全距離，所以應該要注意到「健康距離」。

游淑慧也提到自身經驗指出，之前她參加活動時也遇到過二手菸，她的方法就是只能趕快走開，但她相當贊成年貨大街等大型活動應該要禁菸，但非長態性，不是說走進迪化街就不能抽菸，而是年貨大街期間禁菸，「只要市府公告，暫時性規定活動禁止吸菸，出入口立下禁菸牌就可行」。

民進黨議員林亮君說，雖然戶外吸菸不違規，但年貨大街特殊活動人潮聚集多，吸菸的確會影響其他民眾，市府除加強宣導盡量避免二手菸，禁菸也應規畫「特定吸菸區」，讓吸菸者可以有配套遵循，怎樣可以不用影響到別人。

民進黨台北市議員陳怡君說，她贊成年貨大街活動時禁菸，但要先有設置吸菸區的配套，因抽菸與不菸者都有自有主張人權，要禁菸應該要有配套，尤其店家也希望逛街人潮多，很難管抽不抽菸，應該先給一個配套，再來禁菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康