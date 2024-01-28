2成有產後憂鬱…孕婦諮商將上路

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
衛福部、婦產科醫學會等關注孕婦憂鬱問題，希望及早發現治療。懷孕示意圖。本報資料照片
衛福部、婦產科醫學會等關注孕婦憂鬱問題，希望及早發現治療。懷孕示意圖。本報資料照片

台灣產後憂鬱發生率約二成，過去曾發生產婦嚴重產後憂鬱，掐死親生骨肉慘案，由於產後憂鬱自我察覺率低，衛福部規畫今年推出孕產婦諮商計畫。婦產科醫學會建議搭配產檢，評量孕婦憂鬱指數，產後再次篩檢，同時提供諮商服務。

台灣每年約有十三萬名孕產婦，產後憂鬱症發生率約二成。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，現代女性生產年齡逐年上升，懷孕年齡愈大，產後憂鬱的比例也愈高，高齡產婦也增加高危險妊娠機率。

三軍總醫院婦產部主任張芳維表示，台灣社會對於產後憂鬱症的汙名化嚴重，通常產婦生產完一到二周，最容易發生憂鬱症，如不自覺流淚，家人若對產後憂鬱沒有認識，常會認為是「無理取鬧」，錯失治療時機。

黃建霈表示，國外對於產後憂鬱的認識較多，部分先進國家會在孕婦產檢時，搭配做例行性憂鬱篩檢，台灣僅有簡易詢問，未有正式量表協助檢視情緒。

黃建霈建議，衛福部應比照國外作法，在女性剛懷孕時、懷孕後期、產後一到二周等三大時機，進行憂鬱篩檢，可即時轉介給身心科或是諮商心理師，協助孕婦度過情緒難關。

衛福部心理健康司長陳亮妤表示，已與婦產科相關醫學會討論多次，後續將妥適規畫後推出，而下一階段，將針對高齡長者規畫諮商方案。

產後憂鬱 醫學 婦產科

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