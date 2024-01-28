XBB疫苗 4天9.6萬人搶打

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
XBB新冠疫苗示意圖。記者李青縈／攝影
XBB新冠疫苗示意圖。記者李青縈／攝影

近期校園放寒假、尾牙聚餐多，又遇上寒流來襲，新冠與類流感疫情預估將在一月廿八日至二月三日迎來高峰，屆時每日約有一萬兩千人至一萬五千人感染新冠病毒。疾管署副署長羅一鈞表示，即日起新冠、流感、類流感疫情將一路攀升，農曆過年前有一波流行，春節開學後，二月底、三月初時預計會出現第二波高峰。

羅一鈞表示，國人防疫意識抬頭，統計一月廿二日至廿五日，疫苗接種量達九萬六千人次，是ＸＢＢ新冠疫苗開打以來新高，但脆弱族群的施打率仍需加強。

目前國內有莫德納、Novavax等兩種ＸＢＢ新冠疫苗可選擇，莫德納累計接種計一二八萬三千人次，Novavax疫苗累計九萬九千人次。目前全國庫存仍有莫德納疫苗約四二四萬八千劑、Novavax疫苗約廿萬兩千劑。

網路傳「美國主流媒體ＡＢＣ電視節目承認第四劑疫苗接種可能會關閉您的免疫系統」等訊息，羅一鈞表示，至今科學實證沒有任何一劑新冠疫苗接種後，會導致免疫系統「關閉」或「產生耐受性」，該文刻意曲解研究文獻的結論，請民眾不要誤信轉傳。

新冠疫苗 類流感 莫德納疫苗

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