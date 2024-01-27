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打完莫德納6旬婦走路困難 獲疫苗救濟金30萬元

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
新北市60多歲陳小姐打莫德納疫苗後出現「多發性神經病變」，獲得疫苗救濟金30萬元。圖為示意圖。本報資料照片
新北市60多歲陳小姐打莫德納疫苗後出現「多發性神經病變」，獲得疫苗救濟金30萬元。圖為示意圖。本報資料照片

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布第216次審議小組會議紀錄，新北市60多歲陳小姐打莫德納疫苗後出現「多發性神經病變」，該個案為神經病變的高風險族群，雖無法確定與疫苗關聯，但給予救濟金30萬元，為本次最高額案件。

此次會議共審查135 案，有10例獲得救濟金，金額從5000元至30萬元不等，其中包含1例接種接種卡介苗，其餘都是新冠疫苗（3例莫德納、4例BNT、2例AZ）。

疾管署發言人羅一鈞表示，陳小姐在施打莫德納疫苗後，因四肢無力與行走困難等症狀而就醫，為「多發性神經病變」，診斷為格林巴利症候群。該個案身具糖尿病、高血壓及慢性缺血性心臟病等多重病史，本次就也檢出患有感染症，屬發生神經病變的高風險族群，雖無法確定與疫苗關聯，但給予救濟金30萬元。

另有一例為新北市20多歲韓先生，後因肢體無力與尿滯留等症狀而就醫，同為多發性神經病變。該個案症狀曾有發燒、腹瀉等感染徵兆，本次就醫檢驗結果亦顯示具感染情形，因此神經病變症狀可能為感染所致，仍給予救濟金20萬元。

莫德納疫苗 風險

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